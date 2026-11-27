SMI
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|Index-Performance im Blick
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27.11.2026 17:59:07
Optimismus in Zürich: SMI letztendlich auf grünem Terrain
Der SMI erhöhte sich im SIX-Handel schlussendlich um 0,42 Prozent auf 14 879,97 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im SMI enthaltenen Werte beträgt damit 1,702 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,102 Prozent auf 14 832,83 Punkte an der Kurstafel, nach 14 817,68 Punkten am Vortag.
Der SMI erreichte heute sein Tageshoch bei 14 920,99 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 14 819,23 Punkten lag.
SMI-Jahreshoch und -Jahrestief
Seit Wochenbeginn legte der SMI bereits um 2,04 Prozent zu. Der SMI verzeichnete vor einem Monat, am 27.10.2026, den Stand von 14 597,63 Punkten. Der SMI verzeichnete vor drei Monaten, am 27.08.2026, den Stand von 14 384,37 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 27.11.2025, wies der SMI einen Wert von 12 831,05 Punkten auf.
Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 12,32 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SMI bereits bei 15 272,42 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12 053,51 Punkten erreicht.
SMI-Aufsteiger und -Absteiger
Die stärksten Aktien im SMI sind derzeit Logitech (+ 3,94 Prozent auf 86,56 CHF), Partners Group (+ 2,51 Prozent auf 654,60 CHF), Richemont (+ 1,57 Prozent auf 174,65 CHF), UBS (+ 1,52 Prozent auf 38,10 CHF) und Alcon (+ 1,36 Prozent auf 65,42 CHF). Unter Druck stehen im SMI hingegen Swiss Re (-0,61 Prozent auf 154,25 CHF), Nestlé (-0,35 Prozent auf 87,34 CHF), Sandoz (-0,30 Prozent auf 79,28 CHF), Geberit (-0,24 Prozent auf 591,40 CHF) und Swiss Life (-0,02 Prozent auf 972,60 CHF).
Die teuersten SMI-Unternehmen
Das größte Handelsvolumen im SMI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 3 304 072 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie nimmt im SMI, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 348,376 Mrd. Euro den größten Anteil ein.
KGV und Dividende der SMI-Titel
Die Swiss Re-Aktie weist mit 10,91 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI auf. Die Partners Group-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,22 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|ABB (Asea Brown Boveri)
|71,88
|0,62%
|Alcon AG
|71,74
|1,87%
|Geberit AG (N)
|646,00
|-0,06%
|Logitech S.A.
|94,64
|3,73%
|Nestlé SA (Nestle)
|95,55
|0,29%
|Partners Group AG
|716,40
|2,87%
|Richemont
|191,35
|2,19%
|Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|442,00
|0,52%
|Sandoz
|86,76
|0,14%
|Swiss Life AG (N)
|1 065,50
|0,42%
|Swiss Re AG
|168,05
|-0,86%
|UBS
|41,64
|1,68%
Indizes in diesem Artikel
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|14 879,97
|0,42%
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