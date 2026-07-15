Optimismus in Zürich: SMI liegt im Plus

Der SMI bewegt sich am Mittwoch kaum.

Um 15:42 Uhr legt der SMI im SIX-Handel um 0,18 Prozent auf 14 267,27 Punkte zu. Insgesamt kommt der SMI damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 1,667 Bio. Euro. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0,165 Prozent auf 14 265,29 Punkte an der Kurstafel, nach 14 241,77 Punkten am Vortag.

Der SMI verzeichnete bei 14 141,15 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 14 269,96 Einheiten.

So entwickelt sich der SMI im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn ging es für den SMI bereits um 0,157 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 15.06.2026, stand der SMI bei 13 717,54 Punkten. Der SMI lag vor drei Monaten, am 15.04.2026, bei 13 219,58 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 15.07.2025, bewegte sich der SMI bei 11 901,32 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 7,70 Prozent. Das SMI-Jahreshoch liegt aktuell bei 14 464,53 Punkten. 12 053,51 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im SMI

Die Top-Aktien im SMI sind derzeit Richemont (+ 5,40 Prozent auf 193,25 CHF), Holcim (+ 1,61 Prozent auf 75,66 CHF), Partners Group (+ 1,60 Prozent auf 711,20 CHF), Sika (+ 1,58 Prozent auf 161,15 CHF) und Alcon (+ 1,11 Prozent auf 54,80 CHF). Unter Druck stehen im SMI derweil ABB (Asea Brown Boveri) (-1,33 Prozent auf 84,34 CHF), Zurich Insurance (-1,17 Prozent auf 606,40 CHF), Swiss Re (-0,99 Prozent auf 134,65 CHF), Novartis (-0,64 Prozent auf 121,64 CHF) und Swisscom (-0,63 Prozent auf 628,00 CHF).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SMI auf

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. 2 301 081 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SMI macht die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 284,413 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der SMI-Werte

Die Swiss Re-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,37 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten. Die Partners Group-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,62 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at