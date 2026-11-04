Optimismus in Zürich: SMI liegt im Plus

Der SMI springt im SIX-Handel um 12:08 Uhr um 0,93 Prozent auf 14 880,13 Punkte an. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 1,715 Bio. Euro wert. Zuvor eröffnete der Index bei 14 757,92 Zählern und damit 0,101 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (14 743,09 Punkte).

Der SMI erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 14 710,71 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 14 881,52 Punkten lag.

SMI-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn gewann der SMI bereits um 1,10 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, wurde der SMI mit 13 660,92 Punkten gehandelt. Der SMI stand vor drei Monaten, am 04.08.2026, bei 14 463,23 Punkten. Der SMI lag vor einem Jahr, am 04.11.2025, bei 12 306,89 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 gewann der Index bereits um 12,33 Prozent. Das Jahreshoch des SMI beträgt derzeit 14 881,52 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 12 053,51 Punkte.

SMI-Tops und -Flops

Zu den stärksten Einzelwerten im SMI zählen aktuell UBS (+ 3,62 Prozent auf 40,90 CHF), Logitech (+ 3,14 Prozent auf 78,76 CHF), Holcim (+ 2,67 Prozent auf 73,08 CHF), Richemont (+ 2,38 Prozent auf 170,00 CHF) und Partners Group (+ 2,31 Prozent auf 672,60 CHF). Auf der Verliererseite im SMI stehen derweil Sandoz (-0,68 Prozent auf 82,22 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-0,41 Prozent auf 72,20 CHF), Swiss Re (-0,23 Prozent auf 153,10 CHF), Roche (-0,08 Prozent auf 390,70 CHF) und Alcon (+ 0,13 Prozent auf 59,92 CHF).

SMI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im SMI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 1 516 980 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Roche mit 344,510 Mrd. Euro im SMI den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der SMI-Titel im Blick

Unter den SMI-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 11,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Partners Group-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,02 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at