Optimismus in Zürich: SMI mittags in Grün

Am Mittwoch tendiert der SMI um 12:09 Uhr via SIX 0,21 Prozent stärker bei 13 546,23 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 1,596 Bio. Euro wert. In den Handel ging der SMI 0,177 Prozent leichter bei 13 494,27 Punkten, nach 13 518,22 Punkten am Vortag.

Der SMI erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 13 546,47 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 13 459,63 Punkten lag.

SMI-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SMI bislang Gewinne von 0,234 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 09.01.2026, den Stand von 13 421,82 Punkten. Der SMI lag vor drei Monaten, am 11.11.2025, bei 12 702,08 Punkten. Der SMI stand vor einem Jahr, am 11.02.2025, bei 12 694,16 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 2,26 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der SMI bereits bis auf ein Jahreshoch bei 13 587,80 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 12 941,92 Punkten.

Gewinner und Verlierer im SMI

Zu den Gewinner-Aktien im SMI zählen aktuell Swisscom (+ 1,60 Prozent auf 665,00 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,52 Prozent auf 69,66 CHF), Novartis (+ 1,04 Prozent auf 122,26 CHF), Roche (+ 1,00 Prozent auf 354,60 CHF) und Givaudan (+ 0,58 Prozent auf 3 133,00 CHF). Zu den schwächsten SMI-Aktien zählen derweil UBS (-2,78 Prozent auf 32,57 CHF), Partners Group (-2,25 Prozent auf 963,80 CHF), Lonza (-1,24 Prozent auf 510,20 CHF), Sonova (-0,93 Prozent auf 202,90 CHF) und Kühne + Nagel International (-0,85 Prozent auf 185,95 CHF).

Blick in den SMI: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im SMI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 2 425 117 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Roche-Aktie mit 308,448 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SMI.

Fundamentaldaten der SMI-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 10,16 erwartet. Swiss Re lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 5,51 Prozent.

