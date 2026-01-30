Logitech Aktie

Logitech für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0J3YT / ISIN: CH0025751329

Marktbericht 30.01.2026 15:58:46

Optimismus in Zürich: SMI nachmittags mit Kursplus

Optimismus in Zürich: SMI nachmittags mit Kursplus

Mit dem SMI geht es am Freitagnachmittag aufwärts.

Um 15:41 Uhr steht im SIX-Handel ein Plus von 0,49 Prozent auf 13 211,94 Punkte an der SMI-Kurstafel. Die SMI-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 1,535 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,078 Prozent auf 13 158,22 Punkte an der Kurstafel, nach 13 147,93 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der SMI bei 13 238,59 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 13 153,33 Punkten.

So bewegt sich der SMI auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche legte der SMI bereits um 0,669 Prozent zu. Vor einem Monat, am 30.12.2025, wurde der SMI auf 13 267,48 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 30.10.2025, verzeichnete der SMI einen Wert von 12 309,63 Punkten. Vor einem Jahr, am 30.01.2025, wurde der SMI mit 12 604,54 Punkten berechnet.

Der Index büßte auf Jahressicht 2026 bereits um 0,267 Prozent ein. Bei 13 528,67 Punkten markierte der SMI bislang ein Jahreshoch. Bei 12 941,92 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

SMI-Top-Flop-Liste

Unter den Top-Aktien im SMI befinden sich aktuell Givaudan (+ 1,95 Prozent auf 2 983,00 CHF), Alcon (+ 1,45 Prozent auf 62,76 CHF), Richemont (+ 1,29 Prozent auf 149,70 CHF), Roche (+ 1,01 Prozent auf 350,50 CHF) und Novartis (+ 0,81 Prozent auf 115,20 CHF). Die Flop-Titel im SMI sind derweil Lonza (-1,20 Prozent auf 527,60 CHF), Logitech (-0,86 Prozent auf 66,78 CHF), UBS (-0,49 Prozent auf 36,40 CHF), Sika (-0,37 Prozent auf 148,05 CHF) und Nestlé (-0,04 Prozent auf 73,45 CHF).

Die meistgehandelten Aktien im SMI

Im SMI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via SIX 3 153 813 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 294,098 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SMI derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die SMI-Mitglieder

Die Swiss Re-Aktie hat mit 10,05 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI inne. Unter den Aktien im Index bietet die Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,57 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX gehen freundlich ins Wochenende -- US-Börsen letztlich schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legten am Freitag zu. An der Wall Street ging es abwärts. In Fernost wiesen die Börsen zum Wochenschluss rote Vorzeichen aus.
