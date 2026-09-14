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Kursverlauf 14.09.2026 17:58:47

Optimismus in Zürich: SMI notiert zum Handelsende im Plus

Optimismus in Zürich: SMI notiert zum Handelsende im Plus

Der SMI zeigte letztendlich eine positive Tendenz.

Der SMI bewegte sich im SIX-Handel zum Handelsschluss um 0,75 Prozent fester bei 13 878,54 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 1,577 Bio. Euro wert. In den Handel ging der SMI 0,405 Prozent fester bei 13 831,04 Punkten, nach 13 775,27 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des SMI betrug 13 829,94 Punkte, das Tageshoch hingegen 13 998,88 Zähler.

SMI seit Jahresbeginn

Der SMI bewegte sich noch vor einem Monat, am 14.08.2026, bei 14 390,67 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, lag der SMI-Kurs bei 13 708,02 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI stand am vorherigen Handelstag, dem 12.09.2025, bei 12 193,86 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 4,76 Prozent nach oben. 14 669,51 Punkte markierten den Höchststand des SMI im laufenden Jahr. Bei 12 053,51 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SMI

Die stärksten Aktien im SMI sind aktuell Roche (+ 5,00 Prozent auf 361,40 CHF), Nestlé (+ 2,14 Prozent auf 79,20 CHF), Alcon (+ 1,89 Prozent auf 55,00 CHF), Kühne + Nagel International (+ 1,69 Prozent auf 216,20 CHF) und Novartis (+ 1,68 Prozent auf 113,92 CHF). Flop-Aktien im SMI sind derweil ABB (Asea Brown Boveri) (-4,09 Prozent auf 75,44 CHF), UBS (-2,76 Prozent auf 43,33 CHF), Holcim (-2,47 Prozent auf 68,70 CHF), Sika (-2,24 Prozent auf 180,85 CHF) und Amrize (-2,05 Prozent auf 32,48 CHF).

SMI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im SMI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 4 837 721 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie hat im SMI mit 289,423 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

KGV und Dividende der SMI-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 10,21 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,04 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at

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ABB (Asea Brown Boveri) 80,36 -3,25% ABB (Asea Brown Boveri)
Alcon AG 58,40 2,21% Alcon AG
Amrize 34,21 -1,89% Amrize
Holcim AG 73,06 -1,70% Holcim AG
Kühne + Nagel International AG (KN) 230,00 2,63% Kühne + Nagel International AG (KN)
Nestlé SA (Nestle) 83,84 2,32% Nestlé SA (Nestle)
Novartis AG 120,40 1,30% Novartis AG
Partners Group AG 682,40 -0,29% Partners Group AG
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 383,00 5,51% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
Sika AG 192,65 -1,23% Sika AG
Swiss Re AG 146,95 1,87% Swiss Re AG
UBS 45,74 -2,72% UBS

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SMI 13 878,54 0,75%

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