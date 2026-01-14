Optimismus in Zürich: SMI präsentiert sich am Mittwochmittag fester

Der SMI entwickelt sich derzeit positiv.

Der SMI notiert im SIX-Handel um 12:09 Uhr um 0,48 Prozent fester bei 13 429,25 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,549 Bio. Euro. In den Handel ging der SMI 0,045 Prozent fester bei 13 370,80 Punkten, nach 13 364,73 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SMI bis auf 13 376,09 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 13 462,61 Zählern.

So bewegt sich der SMI seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der SMI bislang einen Gewinn von 0,428 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.12.2025, erreichte der SMI einen Stand von 12 887,48 Punkten. Vor drei Monaten, am 14.10.2025, verzeichnete der SMI einen Stand von 12 434,81 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 14.01.2025, lag der SMI bei 11 702,57 Punkten.

Aufsteiger und Absteiger im SMI

Zu den stärksten Einzelwerten im SMI zählen derzeit Kühne + Nagel International (+ 3,21 Prozent auf 184,70 CHF), Novartis (+ 1,51 Prozent auf 115,36 CHF), Sika (+ 1,24) Prozent auf 150,95 CHF), Roche (+ 1,06 Prozent auf 344,50 CHF) und Logitech (+ 0,86 Prozent auf 77,76 CHF). Schwächer notieren im SMI hingegen ABB (Asea Brown Boveri) (-0,72 Prozent auf 60,44 CHF), Partners Group (-0,69 Prozent auf 1 007,50 CHF), Zurich Insurance (-0,49 Prozent auf 571,20 CHF), Alcon (-0,47 Prozent auf 64,16 CHF) und UBS (-0,40 Prozent auf 37,80 CHF).

Blick in den SMI: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im SMI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 903 090 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SMI den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 292,356 Mrd. Euro.

Diese Dividenden zahlen die SMI-Mitglieder

Die Swiss Re-Aktie hat mit 10,09 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI inne. Mit 5,44 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at