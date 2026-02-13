Optimismus in Zürich: SMI präsentiert sich am Nachmittag fester

Der SMI klettert im SIX-Handel um 15:41 Uhr um 0,33 Prozent auf 13 574,31 Punkte. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,601 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,237 Prozent höher bei 13 561,97 Punkten in den Freitagshandel, nach 13 529,92 Punkten am Vortag.

Der SMI erreichte heute sein Tageshoch bei 13 634,11 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 13 557,72 Punkten lag.

SMI seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche kletterte der SMI bereits um 0,442 Prozent. Noch vor einem Monat, am 13.01.2026, wies der SMI einen Stand von 13 364,73 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 13.11.2025, bewegte sich der SMI bei 12 740,91 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 13.02.2025, erreichte der SMI einen Wert von 12 949,06 Punkten.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 2,47 Prozent zu. Bei 13 634,11 Punkten schaffte es der SMI bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12 941,92 Punkten registriert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SMI

Unter den stärksten Aktien im SMI befinden sich aktuell Lonza (+ 3,94 Prozent auf 517,60 CHF), Kühne + Nagel International (+ 3,01 Prozent auf 169,25 CHF), Swisscom (+ 2,55 Prozent auf 704,00 CHF), Givaudan (+ 1,84 Prozent auf 3 103,00 CHF) und Logitech (+ 1,71 Prozent auf 67,82 CHF). Unter den schwächsten SMI-Aktien befinden sich hingegen UBS (-1,46 Prozent auf 31,74 CHF), Holcim (-1,19 Prozent auf 69,48 CHF), Sonova (-0,97 Prozent auf 198,95 CHF), Richemont (-0,81 Prozent auf 158,75 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (-0,69 Prozent auf 69,02 CHF).

Diese SMI-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das größte Handelsvolumen im SMI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 2 178 177 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 310,689 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SMI derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Mitglieder im Fokus

2026 präsentiert die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,45 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI. In puncto Dividendenrendite ist die Zurich Insurance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,55 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at