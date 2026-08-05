Optimismus in Zürich: SMI schlussendlich mit positivem Vorzeichen

Am Mittwoch notierte der SMI via SIX zum Handelsende 0,61 Prozent höher bei 14 551,56 Punkten. Insgesamt kommt der SMI damit auf einen Börsenwert in Höhe von 1,668 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,351 Prozent auf 14 514,00 Punkte an der Kurstafel, nach 14 463,23 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des SMI betrug 14 568,16 Punkte, das Tagestief hingegen 14 466,40 Zähler.

SMI-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verbucht der SMI bislang ein Plus von 1,24 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI lag am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, bei 14 424,24 Punkten. Der SMI wies vor drei Monaten, am 05.05.2026, einen Stand von 13 052,17 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 05.08.2025, stand der SMI noch bei 11 858,33 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 9,85 Prozent aufwärts. In diesem Jahr verzeichnete der SMI bereits ein Jahreshoch bei 14 656,05 Punkten. Bei 12 053,51 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops aktuell

Die Gewinner-Aktien im SMI sind derzeit Sika (+ 2,62 Prozent auf 195,50 CHF), Givaudan (+ 2,07 Prozent auf 3 403,00 CHF), Amrize (+ 2,06 Prozent auf 42,55 CHF), Roche (+ 1,96 Prozent auf 364,70 CHF) und Geberit (+ 1,47 Prozent auf 564,60 CHF). Auf der Verliererseite im SMI stehen derweil Logitech (-2,35 Prozent auf 84,86 CHF), Swiss Life (-1,13 Prozent auf 947,00 CHF), Swisscom (-0,88 Prozent auf 616,00 CHF), Alcon (-0,84 Prozent auf 56,74 CHF) und Holcim (-0,77 Prozent auf 72,62 CHF).

Die teuersten Konzerne im SMI

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SMI derzeit am höchsten. 5 519 570 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SMI hat die Roche-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 303,710 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der SMI-Aktien im Fokus

Die Swiss Re-Aktie verzeichnet mit 10,56 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI. Die Partners Group-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,53 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at