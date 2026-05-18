Kühne + Nagel International Aktie

Kühne + Nagel International für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0JLZL / ISIN: CH0025238863

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Kursverlauf 18.05.2026 17:59:22

Optimismus in Zürich: SMI schlussendlich mit Zuschlägen

Optimismus in Zürich: SMI schlussendlich mit Zuschlägen

Der Handel in Zürich verlief letztendlich in ruhigen Bahnen.

Letztendlich schloss der SMI den Montagshandel nahezu unverändert (plus 0,16 Prozent) bei 13 240,70 Punkten ab. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,567 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,903 Prozent auf 13 100,74 Punkte an der Kurstafel, nach 13 220,17 Punkten am Vortag.

Der SMI erreichte heute sein Tagestief bei 13 099,56 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 13 312,12 Punkten lag.

SMI-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2026, den Stand von 13 426,72 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 18.02.2026, bewegte sich der SMI bei 13 807,04 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 16.05.2025, einen Stand von 12 335,09 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Minus von 0,050 Prozent zu Buche. Bei 14 063,53 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SMI. Das Jahrestief beträgt hingegen 12 053,51 Zähler.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SMI

Unter den stärksten Einzelwerten im SMI befinden sich aktuell Alcon (+ 1,98 Prozent auf 51,42 CHF), Swiss Re (+ 1,98 Prozent auf 123,85 CHF), Givaudan (+ 1,67 Prozent auf 2 745,00 CHF), Swiss Life (+ 1,41 Prozent auf 860,20 CHF) und Zurich Insurance (+ 1,38 Prozent auf 573,40 CHF). Zu den schwächsten SMI-Aktien zählen derweil Holcim (-2,10 Prozent auf 70,88 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-1,19 Prozent auf 81,06 CHF), Kühne + Nagel International (-0,66 Prozent auf 173,90 CHF), Richemont (-0,61 Prozent auf 154,65 CHF) und Amrize (-0,41 Prozent auf 38,75 CHF).

Diese SMI-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SMI derzeit am höchsten. 4 159 277 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 280,929 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SMI derzeit den höchsten Börsenwert auf.

SMI-Fundamentaldaten im Fokus

In diesem Jahr weist die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,50 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI auf. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Zurich Insurance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,88 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

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ABB (Asea Brown Boveri) 88,26 -1,25% ABB (Asea Brown Boveri)
Alcon AG 56,46 3,03% Alcon AG
Amrize 42,45 1,10% Amrize
Givaudan AG 3 007,00 2,45% Givaudan AG
Holcim AG 77,54 -2,05% Holcim AG
Kühne + Nagel International AG (KN) 190,45 -0,05% Kühne + Nagel International AG (KN)
Richemont 168,40 -0,53% Richemont
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 350,17 -0,52% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
Swiss Life AG (N) 940,60 1,80% Swiss Life AG (N)
Swiss Re AG 135,30 2,04% Swiss Re AG
UBS 39,74 1,48% UBS
Zurich Insurance AG (Zürich) 625,80 1,66% Zurich Insurance AG (Zürich)

Indizes in diesem Artikel

SMI 13 240,70 0,16%

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