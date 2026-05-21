Optimismus in Zürich: SMI steigt am Mittag

Am vierten Tag der Woche zeigen sich die Anleger in Zürich zuversichtlich.

Am Donnerstag notiert der SMI um 12:08 Uhr via SIX 0,35 Prozent höher bei 13 445,86 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 1,581 Bio. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,082 Prozent auf 13 388,33 Punkte an der Kurstafel, nach 13 399,29 Punkten am Vortag.

Der SMI verzeichnete bei 13 469,58 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 13 379,84 Einheiten.

SMI-Performance im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verbucht der SMI bislang ein Plus von 2,63 Prozent. Noch vor einem Monat, am 21.04.2026, erreichte der SMI einen Stand von 13 134,14 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 20.02.2026, den Stand von 13 859,76 Punkten. Der SMI lag noch vor einem Jahr, am 21.05.2025, bei 12 380,36 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 1,50 Prozent. Der SMI markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 14 063,53 Punkten. Bei 12 053,51 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im SMI

Die Top-Aktien im SMI sind aktuell Sika (+ 2,07 Prozent auf 142,95 CHF), Holcim (+ 1,28 Prozent auf 73,06 CHF), Givaudan (+ 1,22 Prozent auf 2 825,00 CHF), Geberit (+ 1,20 Prozent auf 506,40 CHF) und Kühne + Nagel International (+ 1,01 Prozent auf 175,00 CHF). Die Verlierer im SMI sind hingegen Swiss Re (-2,15 Prozent auf 123,05 CHF), Logitech (-1,42 Prozent auf 80,66 CHF), Swisscom (-0,22 Prozent auf 684,50 CHF), Richemont (+ 0,03 Prozent auf 157,30 CHF) und Roche (+ 0,06 Prozent auf 328,30 CHF).

SMI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. Zuletzt wurden via SIX 1 082 877 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SMI den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 286,572 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Werte im Blick

Unter den SMI-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10,03 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Zurich Insurance-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,73 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at