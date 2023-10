Optimismus in Zürich: SMI verbucht letztendlich Gewinne

Der SMI notierte im SIX-Handel schlussendlich um 1,66 Prozent fester bei 11 001,69 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 1,219 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0,784 Prozent auf 10 907,07 Punkte an der Kurstafel, nach 10 822,24 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 11 009,70 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 10 895,82 Punkten.

So bewegt sich der SMI seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 08.09.2023, den Wert von 10 948,59 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 10.07.2023, betrug der SMI-Kurs 10 922,01 Punkte. Der SMI lag noch vor einem Jahr, am 10.10.2022, bei 10 262,52 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2023 bereits um 0,210 Prozent. Aktuell liegt der SMI bei einem Jahreshoch von 11 616,37 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 10 395,33 Punkten markiert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SMI

Die stärksten Einzelwerte im SMI sind aktuell Richemont (+ 3,88 Prozent auf 113,90 CHF), Holcim (+ 3,13 Prozent auf 58,00 CHF), Givaudan (+ 3,08 Prozent auf 2 915,00 CHF), Sika (+ 2,89 Prozent auf 235,10 CHF) und Partners Group (+ 2,66 Prozent auf 1 042,00 CHF). Zu den schwächsten SMI-Aktien zählen hingegen Swisscom (+ 0,41 Prozent auf 545,20 CHF), Swiss Life (+ 0,56 Prozent auf 579,60 CHF), Roche (+ 0,72 Prozent auf 252,65 CHF), Kühne + Nagel International (+ 1,10 Prozent auf 265,90 CHF) und Zurich Insurance (+ 1,12 Prozent auf 425,50 CHF).

Blick in den SMI: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die Aktie im SMI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 4 151 445 Aktien gehandelt. Im SMI weist die Nestlé-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 271,193 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der SMI-Titel im Fokus

Im SMI präsentiert die Swiss Re-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 9,31 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 6,94 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Swiss Re-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at