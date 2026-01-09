Optimismus in Zürich: SMI verbucht zum Handelsende Zuschläge

Am Freitag notierte der SMI via SIX schlussendlich 0,53 Prozent fester bei 13 421,82 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,540 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Verluste von 0,069 Prozent auf 13 341,62 Punkte an der Kurstafel, nach 13 350,82 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 13 341,62 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 13 421,82 Punkten verzeichnete.

SMI seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht ging es für den SMI bereits um 1,73 Prozent nach oben. Der SMI bewegte sich noch vor einem Monat, am 09.12.2025, bei 12 931,16 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 09.10.2025, verzeichnete der SMI einen Wert von 12 609,15 Punkten. Der SMI verzeichnete vor einem Jahr, am 09.01.2025, den Stand von 11 927,11 Punkten.

Gewinner und Verlierer im SMI

Die Gewinner-Aktien im SMI sind derzeit Partners Group (+ 1,89 Prozent auf 1 022,50 CHF), Kühne + Nagel International (+ 1,67 Prozent auf 176,35 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,55 Prozent auf 60,16 CHF), Sika (+ 1,54 Prozent auf 165,00 CHF) und Nestlé (+ 1,41 Prozent auf 75,41 CHF). Unter den schwächsten SMI-Aktien befinden sich derweil Zurich Insurance (-1,97 Prozent auf 577,80 CHF), Swiss Life (-1,72 Prozent auf 892,80 CHF), Alcon (-1,33 Prozent auf 63,70 CHF), Swiss Re (-1,20 Prozent auf 127,55 CHF) und Swisscom (-0,68 Prozent auf 586,50 CHF).

Welche SMI-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im SMI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 4 048 795 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SMI den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 289,088 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der SMI-Werte

Unter den SMI-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 5,34 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Swiss Re-Aktie zu erwarten.

