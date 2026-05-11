Sika Aktie
WKN DE: A2JNV8 / ISIN: CH0418792922
|Marktbericht
|
11.05.2026 09:29:24
Optimismus in Zürich: SMI zeigt sich zum Start fester
Um 09:10 Uhr erhöht sich der SMI im SIX-Handel um 0,16 Prozent auf 13 120,99 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im SMI enthaltenen Werte beträgt damit 1,552 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,177 Prozent tiefer bei 13 077,44 Punkten in den Montagshandel, nach 13 100,63 Punkten am Vortag.
Bei 13 068,78 Einheiten erreichte der SMI sein Tagestief, während er hingegen mit 13 120,99 Punkten den höchsten Stand markierte.
So entwickelt sich der SMI seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 10.04.2026, den Stand von 13 183,28 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.02.2026, wurde der SMI mit 13 547,08 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.05.2025, stand der SMI bei 12 087,32 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 verlor der Index bereits um 0,954 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der SMI bereits ein Jahreshoch bei 14 063,53 Punkten. Bei 12 053,51 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SMI
Die stärksten Aktien im SMI sind aktuell Logitech (+ 2,25 Prozent auf 86,20 CHF), Holcim (+ 1,21 Prozent auf 75,20 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,88 Prozent auf 82,74 CHF), UBS (+ 0,83 Prozent auf 35,32 CHF) und Zurich Insurance (+ 0,70 Prozent auf 544,20 CHF). Schwächer notieren im SMI derweil Swiss Life (-3,37 Prozent auf 849,80 CHF), Alcon (-1,71 Prozent auf 48,33 CHF), Sika (-1,32 Prozent auf 142,30 CHF), Amrize (-1,12 Prozent auf 40,75 CHF) und Richemont (-0,63 Prozent auf 157,40 CHF).
SMI-Aktien mit dem Top-Börsenwert
Das Handelsvolumen der Alcon-Aktie ist im SMI derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via SIX 359 170 Aktien gehandelt. Im SMI macht die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 273,982 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.
Fundamentaldaten der SMI-Aktien im Fokus
Die Swiss Re-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,96 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten inne. Die Zurich Insurance-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,84 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Sika AG
|
11.05.26
|SIX-Handel: SMI zeigt sich letztendlich fester (finanzen.at)
|
11.05.26
|Schwacher Handel in Zürich: SLI zeigt sich am Mittag schwächer (finanzen.at)
|
11.05.26
|Schwacher Handel: SMI liegt mittags im Minus (finanzen.at)
|
11.05.26
|Börse Zürich in Grün: SLI verbucht zum Start des Montagshandels Zuschläge (finanzen.at)
|
11.05.26
|Optimismus in Zürich: SMI zeigt sich zum Start fester (finanzen.at)
|
08.05.26
|Schwacher Wochentag in Zürich: SMI leichter (finanzen.at)
|
08.05.26
|Verluste in Zürich: SMI am Mittag im Minus (finanzen.at)
|
08.05.26
|SMI-Wert Sika-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Sika von vor 3 Jahren verloren (finanzen.at)
Analysen zu Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|12.03.26
|Roche Hold
|Deutsche Bank AG
|12.03.26
|Roche Overweight
|Barclays Capital
|12.03.26
|Roche Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.03.26
|Roche Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.03.26
|Roche Hold
|Deutsche Bank AG
|12.03.26
|Roche Hold
|Deutsche Bank AG
|12.03.26
|Roche Overweight
|Barclays Capital
|12.03.26
|Roche Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.03.26
|Roche Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.03.26
|Roche Hold
|Deutsche Bank AG
|12.03.26
|Roche Overweight
|Barclays Capital
|09.03.26
|Roche Overweight
|Barclays Capital
|09.03.26
|Roche Outperform
|Bernstein Research
|06.03.26
|Roche Buy
|UBS AG
|10.02.26
|Roche Overweight
|Barclays Capital
|09.03.26
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|16.02.26
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|02.02.26
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|29.01.26
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.01.26
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|12.03.26
|Roche Hold
|Deutsche Bank AG
|12.03.26
|Roche Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.03.26
|Roche Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.03.26
|Roche Hold
|Deutsche Bank AG
|09.03.26
|Roche Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|ABB (Asea Brown Boveri)
|89,50
|-2,36%
|Alcon AG
|53,44
|1,25%
|Amrize
|44,35
|0,25%
|Holcim AG
|82,40
|0,56%
|Logitech S.A.
|89,14
|-1,50%
|Richemont
|170,05
|1,16%
|Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|348,36
|0,14%
|Sika AG
|153,60
|-1,16%
|Swiss Life AG (N)
|925,00
|-0,69%
|Swiss Re AG
|130,75
|-3,33%
|UBS
|37,64
|-0,97%
|Zurich Insurance AG (Zürich)
|588,60
|-1,18%
Indizes in diesem Artikel
|SMI
|13 081,85
|-0,15%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX mit Verlusten -- US-Börsen uneins -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Leitindex zeigen sich am zweiten Handelstag der Woche schwächer. Die US-Börsen präsentieren sich uneins. Die Börsen in Fernost bewegten sich am Dienstag in unterschiedliche Richtungen.