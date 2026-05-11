Sika Aktie

Sika für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2JNV8 / ISIN: CH0418792922

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Marktbericht 11.05.2026 09:29:24

Optimismus in Zürich: SMI zeigt sich zum Start fester

Optimismus in Zürich: SMI zeigt sich zum Start fester

Der SMI bleibt auch aktuell in der Gewinnzone.

Um 09:10 Uhr erhöht sich der SMI im SIX-Handel um 0,16 Prozent auf 13 120,99 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im SMI enthaltenen Werte beträgt damit 1,552 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,177 Prozent tiefer bei 13 077,44 Punkten in den Montagshandel, nach 13 100,63 Punkten am Vortag.

Bei 13 068,78 Einheiten erreichte der SMI sein Tagestief, während er hingegen mit 13 120,99 Punkten den höchsten Stand markierte.

So entwickelt sich der SMI seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 10.04.2026, den Stand von 13 183,28 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.02.2026, wurde der SMI mit 13 547,08 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.05.2025, stand der SMI bei 12 087,32 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 verlor der Index bereits um 0,954 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der SMI bereits ein Jahreshoch bei 14 063,53 Punkten. Bei 12 053,51 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SMI

Die stärksten Aktien im SMI sind aktuell Logitech (+ 2,25 Prozent auf 86,20 CHF), Holcim (+ 1,21 Prozent auf 75,20 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,88 Prozent auf 82,74 CHF), UBS (+ 0,83 Prozent auf 35,32 CHF) und Zurich Insurance (+ 0,70 Prozent auf 544,20 CHF). Schwächer notieren im SMI derweil Swiss Life (-3,37 Prozent auf 849,80 CHF), Alcon (-1,71 Prozent auf 48,33 CHF), Sika (-1,32 Prozent auf 142,30 CHF), Amrize (-1,12 Prozent auf 40,75 CHF) und Richemont (-0,63 Prozent auf 157,40 CHF).

SMI-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das Handelsvolumen der Alcon-Aktie ist im SMI derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via SIX 359 170 Aktien gehandelt. Im SMI macht die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 273,982 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der SMI-Aktien im Fokus

Die Swiss Re-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,96 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten inne. Die Zurich Insurance-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,84 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Generalversammlungs-Kalender der SMI-Unternehmen
Alle SMI-Werte
Zur Übersichtsseite

Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

Nachrichten zu Sika AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein

mehr Analysen
12.03.26 Roche Hold Deutsche Bank AG
12.03.26 Roche Overweight Barclays Capital
12.03.26 Roche Neutral JP Morgan Chase & Co.
11.03.26 Roche Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.03.26 Roche Hold Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

ABB (Asea Brown Boveri) 89,50 -2,36% ABB (Asea Brown Boveri)
Alcon AG 53,44 1,25% Alcon AG
Amrize 44,35 0,25% Amrize
Holcim AG 82,40 0,56% Holcim AG
Logitech S.A. 89,14 -1,50% Logitech S.A.
Richemont 170,05 1,16% Richemont
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 348,36 0,14% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
Sika AG 153,60 -1,16% Sika AG
Swiss Life AG (N) 925,00 -0,69% Swiss Life AG (N)
Swiss Re AG 130,75 -3,33% Swiss Re AG
UBS 37,64 -0,97% UBS
Zurich Insurance AG (Zürich) 588,60 -1,18% Zurich Insurance AG (Zürich)

Indizes in diesem Artikel

SMI 13 081,85 -0,15%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

10.05.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 19
10.05.26 Gold, Öl & Co. in KW 19: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
09.05.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
09.05.26 KW 19: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
08.05.26 KW 19: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX mit Verlusten -- US-Börsen uneins -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Leitindex zeigen sich am zweiten Handelstag der Woche schwächer. Die US-Börsen präsentieren sich uneins. Die Börsen in Fernost bewegten sich am Dienstag in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen