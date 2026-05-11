Optimismus in Zürich: SMI zeigt sich zum Start fester

Der SMI bleibt auch aktuell in der Gewinnzone.

Um 09:10 Uhr erhöht sich der SMI im SIX-Handel um 0,16 Prozent auf 13 120,99 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im SMI enthaltenen Werte beträgt damit 1,552 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,177 Prozent tiefer bei 13 077,44 Punkten in den Montagshandel, nach 13 100,63 Punkten am Vortag.

Bei 13 068,78 Einheiten erreichte der SMI sein Tagestief, während er hingegen mit 13 120,99 Punkten den höchsten Stand markierte.

So entwickelt sich der SMI seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 10.04.2026, den Stand von 13 183,28 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.02.2026, wurde der SMI mit 13 547,08 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.05.2025, stand der SMI bei 12 087,32 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 verlor der Index bereits um 0,954 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der SMI bereits ein Jahreshoch bei 14 063,53 Punkten. Bei 12 053,51 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SMI

Die stärksten Aktien im SMI sind aktuell Logitech (+ 2,25 Prozent auf 86,20 CHF), Holcim (+ 1,21 Prozent auf 75,20 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,88 Prozent auf 82,74 CHF), UBS (+ 0,83 Prozent auf 35,32 CHF) und Zurich Insurance (+ 0,70 Prozent auf 544,20 CHF). Schwächer notieren im SMI derweil Swiss Life (-3,37 Prozent auf 849,80 CHF), Alcon (-1,71 Prozent auf 48,33 CHF), Sika (-1,32 Prozent auf 142,30 CHF), Amrize (-1,12 Prozent auf 40,75 CHF) und Richemont (-0,63 Prozent auf 157,40 CHF).

SMI-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das Handelsvolumen der Alcon-Aktie ist im SMI derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via SIX 359 170 Aktien gehandelt. Im SMI macht die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 273,982 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der SMI-Aktien im Fokus

Die Swiss Re-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,96 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten inne. Die Zurich Insurance-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,84 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at