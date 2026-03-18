Optimismus in Zürich: SMI zum Handelsstart im Plus

Am Mittwoch geht es für den SMI erneut nach oben.

Der SMI tendiert im SIX-Handel um 09:12 Uhr um 0,10 Prozent stärker bei 12 975,81 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,553 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,097 Prozent höher bei 12 974,92 Punkten in den Mittwochshandel, nach 12 962,41 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der SMI bei 12 958,91 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 12 978,62 Punkten.

So bewegt sich der SMI seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verzeichnet der SMI bislang Gewinne von 1,16 Prozent. Der SMI stand noch vor einem Monat, am 18.02.2026, bei 13 807,04 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 18.12.2025, stand der SMI bei 13 136,08 Punkten. Der SMI erreichte vor einem Jahr, am 18.03.2025, den Stand von 13 062,11 Punkten.

Der Index verlor auf Jahressicht 2026 bereits um 2,05 Prozent. Das SMI-Jahreshoch steht derzeit bei 14 063,53 Punkten. Bei 12 685,18 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SMI

Unter den stärksten Einzelwerten im SMI befinden sich derzeit Holcim (+ 2,62 Prozent auf 65,72 CHF), Partners Group (+ 1,67 Prozent auf 837,80 CHF), Sika (+ 1,59 Prozent auf 137,45 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,56 Prozent auf 67,62 CHF) und Richemont (+ 1,31 Prozent auf 138,90 CHF). Am anderen Ende der SMI-Liste stehen derweil Logitech (-4,46 Prozent auf 72,36 CHF), Swisscom (-1,51 Prozent auf 715,50 CHF), Nestlé (-0,89 Prozent auf 80,12 CHF), Novartis (-0,18 Prozent auf 121,56 CHF) und Lonza (-0,14 Prozent auf 487,60 CHF) unter Druck.

Welche Aktien im SMI das größte Handelsvolumen aufweisen

Im SMI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via SIX 149 888 Aktien gehandelt. Im SMI weist die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 283,095 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SMI-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 10,53 erwartet. Mit 5,95 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Zurich Insurance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at