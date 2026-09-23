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SIX-Handel im Blick 23.09.2026 09:28:54

Optimismus in Zürich: SMI zum Start des Mittwochshandels fester

Optimismus in Zürich: SMI zum Start des Mittwochshandels fester

Anleger in Zürich schicken den SMI derzeit erneut ins Plus.

Am Mittwoch bewegt sich der SMI um 09:11 Uhr via SIX 0,39 Prozent höher bei 14 007,44 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 1,587 Bio. Euro. Zum Start des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0,336 Prozent auf 14 000,25 Punkte an der Kurstafel, nach 13 953,39 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SMI lag am Mittwoch bei 13 993,55 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 14 031,29 Punkten erreichte.

SMI-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn ging es für den SMI bereits um 0,979 Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, verzeichnete der SMI einen Stand von 14 456,98 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 23.06.2026, wies der SMI einen Wert von 13 910,70 Punkten auf. Der SMI notierte noch vor einem Jahr, am 23.09.2025, bei 12 102,61 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 5,74 Prozent aufwärts. Bei 14 669,51 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SMI. Bei 12 053,51 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Aktien im SMI befinden sich aktuell Logitech (+ 1,65 Prozent auf 87,38 CHF), Galderma (+ 0,85 Prozent auf 165,20 CHF), Richemont (+ 0,77 Prozent auf 171,05 CHF), Holcim (+ 0,76 Prozent auf 68,54 CHF) und Nestlé (+ 0,66 Prozent auf 77,60 CHF). Die Flop-Titel im SMI sind derweil Swiss Life (-0,41 Prozent auf 912,20 CHF), UBS (-0,40 Prozent auf 40,17 CHF), Swiss Re (-0,29 Prozent auf 138,15 CHF), Sandoz (-0,20 Prozent auf 70,62 CHF) und Sika (-0,19 Prozent auf 188,55 CHF).

SMI-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im SMI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via SIX 642 291 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SMI mit 309,129 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der SMI-Titel

Unter den SMI-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10,16 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,34 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

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Logitech S.A. 92,78 1,11% Logitech S.A.
Nestlé SA (Nestle) 82,01 0,05% Nestlé SA (Nestle)
Partners Group AG 659,20 -0,09% Partners Group AG
Richemont 180,70 0,22% Richemont
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 387,25 0,15% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
Sandoz 76,40 1,54% Sandoz
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SMI 13 942,75 -0,08%

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