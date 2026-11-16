Optimismus in Zürich: SMI zum Start des Montagshandels im Plus

Nach den Gewinnen am Vortag geht es für den SMI auch aktuell aufwärts.

Um 09:12 Uhr tendiert der SMI im SIX-Handel 0,53 Prozent fester bei 15 185,73 Punkten. Der Börsenwert der im SMI enthaltenen Werte beträgt damit 1,733 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,402 Prozent auf 15 166,87 Punkte an der Kurstafel, nach 15 106,12 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der SMI bei 15 164,03 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 15 186,72 Punkten.

So bewegt sich der SMI seit Beginn Jahr

Vor einem Monat, am 16.10.2026, wies der SMI einen Wert von 14 391,31 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI wies am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, einen Stand von 14 390,67 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, den Wert von 12 634,30 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Plus von 14,63 Prozent zu Buche. Das SMI-Jahreshoch liegt derzeit bei 15 200,17 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12 053,51 Zählern registriert.

Top- und Flop-Aktien im SMI

Die Gewinner-Aktien im SMI sind aktuell Alcon (+ 2,12 Prozent auf 62,66 CHF), Sandoz (+ 1,49 Prozent auf 85,86 CHF), Holcim (+ 1,23 Prozent auf 75,48 CHF), Novartis (+ 1,13 Prozent auf 135,58 CHF) und Logitech (+ 1,13 Prozent auf 85,68 CHF). Die Verlierer im SMI sind derweil Amrize (-1,91 Prozent auf 33,82 CHF), Geberit (-1,38 Prozent auf 587,60 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-0,43 Prozent auf 69,66 CHF), Sika (-0,18 Prozent auf 191,60 CHF) und UBS (+ 0,02 Prozent auf 40,46 CHF).

SMI-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der Nestlé-Aktie ist im SMI derzeit am höchsten. 340 529 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SMI nimmt die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 348,395 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SMI-Mitglieder

In diesem Jahr verzeichnet die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,99 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI. Partners Group lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,03 Prozent.

Redaktion finanzen.at