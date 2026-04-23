Holcim Aktie
WKN: 869898 / ISIN: CH0012214059
|SMI-Entwicklung
|
23.04.2026 09:29:36
Optimismus in Zürich: SMI zum Start mit positivem Vorzeichen
Um 09:11 Uhr geht es im SMI im SIX-Handel um 0,76 Prozent nach oben auf 13 167,33 Punkte. Die SMI-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 1,553 Bio. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0,267 Prozent auf 13 102,48 Punkte an der Kurstafel, nach 13 067,63 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 13 019,89 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 13 168,97 Punkten verzeichnete.
SMI seit Beginn Jahr
Seit Wochenbeginn verzeichnet der SMI bislang ein Minus von 0,517 Prozent. Der SMI verzeichnete vor einem Monat, am 23.03.2026, den Stand von 12 389,68 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 23.01.2026, erreichte der SMI einen Stand von 13 147,13 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 23.04.2025, wies der SMI einen Stand von 11 808,71 Punkten auf.
Der Index fiel seit Jahresbeginn 2026 bereits um 0,604 Prozent. Das Jahreshoch des SMI liegt derzeit bei 14 063,53 Punkten. Bei 12 053,51 Zählern steht hingegen das Jahrestief.
Die Tops und Flops im SMI
Unter den stärksten Einzelwerten im SMI befinden sich aktuell Nestlé (+ 6,25 Prozent auf 80,26 CHF), Roche (+ 1,12 Prozent auf 316,60 CHF), Swisscom (+ 0,38 Prozent auf 658,50 CHF), Kühne + Nagel International (+ 0,29 Prozent auf 192,55 CHF) und Zurich Insurance (+ 0,26 Prozent auf 550,20 CHF). Unter den schwächsten SMI-Aktien befinden sich hingegen UBS (-1,55 Prozent auf 33,02 CHF), Logitech (-1,24 Prozent auf 76,42 CHF), Holcim (-1,01 Prozent auf 70,72 CHF), Alcon (-0,89 Prozent auf 59,86 CHF) und Richemont (-0,76 Prozent auf 150,85 CHF).
Welche SMI-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Im SMI weist die Nestlé-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 693 577 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Roche mit 274,763 Mrd. Euro im SMI den größten Anteil aus.
Fundamentalkennzahlen der SMI-Titel im Blick
Die Swiss Re-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,65 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten inne. Die Zurich Insurance-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,70 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Holcim AG
|
24.04.26
|Schwacher Handel in Zürich: SLI zeigt sich letztendlich schwächer (finanzen.at)
|
24.04.26
|Minuszeichen in Zürich: SMI beendet die Sitzung weit in der Verlustzone (finanzen.at)
|
24.04.26
|Aktien Schweiz leichter - Holcim nach Zahlenvorlage fester (Dow Jones)
|
24.04.26
|Schwacher Handel in Zürich: SLI nachmittags leichter (finanzen.at)
|
24.04.26
|Schwacher Wochentag in Zürich: SMI schwächelt am Nachmittag (finanzen.at)
|
24.04.26
|Freitagshandel in Zürich: SLI zeigt sich zum Handelsstart leichter (finanzen.at)
|
24.04.26
|Angespannte Stimmung in Zürich: SMI schwächelt zum Start des Freitagshandels (finanzen.at)
|
24.04.26
|WDH: Holcim im ersten Quartal mit weniger Umsatz und Gewinn (dpa-AFX)
Analysen zu Holcim AG
|13.04.26
|Holcim Buy
|Deutsche Bank AG
|10.04.26
|Holcim Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|15.01.26
|Holcim Outperform
|Bernstein Research
|07.11.25
|Holcim Outperform
|Bernstein Research
|04.09.25
|Holcim Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.04.26
|Holcim Buy
|Deutsche Bank AG
|10.04.26
|Holcim Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|15.01.26
|Holcim Outperform
|Bernstein Research
|07.11.25
|Holcim Outperform
|Bernstein Research
|04.09.25
|Holcim Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.04.26
|Holcim Buy
|Deutsche Bank AG
|10.04.26
|Holcim Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|15.01.26
|Holcim Outperform
|Bernstein Research
|07.11.25
|Holcim Outperform
|Bernstein Research
|04.09.25
|Holcim Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.06.25
|Holcim Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.04.24
|Holcim Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|ABB (Asea Brown Boveri)
|84,74
|0,83%
|Alcon AG
|64,56
|-0,43%
|Holcim AG
|78,92
|2,25%
|Kühne + Nagel International AG (KN)
|202,70
|-3,25%
|Logitech S.A.
|81,36
|0,27%
|Nestlé SA (Nestle)
|88,25
|2,19%
|Richemont
|163,70
|0,55%
|Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|353,05
|1,16%
|Swiss Re AG
|139,95
|-0,67%
|Swisscom AG
|730,00
|1,39%
|UBS
|35,30
|0,71%
|Zurich Insurance AG (Zürich)
|596,80
|-0,70%
Indizes in diesem Artikel
|SMI
|13 169,70
|-0,59%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht schwächer ins Wochenende -- US-Börsen letztlich uneins -- DAX beendet Handelswoche knapp im Minus -- Asiens Börsen schließen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt notierte im Freitagshandel leichter, während sich der deutsche Leitindex letztlich seitwärts bewegte. Die US-Börsen zeigten sich mit verschiedenen Vorzeichen. Die Börsen in Fernost fanden am Freitag keine gemeinsame Richtung.