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SMI-Entwicklung 23.04.2026 09:29:36

Optimismus in Zürich: SMI zum Start mit positivem Vorzeichen

Optimismus in Zürich: SMI zum Start mit positivem Vorzeichen

Das macht der SMI am Morgen.

Um 09:11 Uhr geht es im SMI im SIX-Handel um 0,76 Prozent nach oben auf 13 167,33 Punkte. Die SMI-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 1,553 Bio. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0,267 Prozent auf 13 102,48 Punkte an der Kurstafel, nach 13 067,63 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 13 019,89 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 13 168,97 Punkten verzeichnete.

SMI seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SMI bislang ein Minus von 0,517 Prozent. Der SMI verzeichnete vor einem Monat, am 23.03.2026, den Stand von 12 389,68 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 23.01.2026, erreichte der SMI einen Stand von 13 147,13 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 23.04.2025, wies der SMI einen Stand von 11 808,71 Punkten auf.

Der Index fiel seit Jahresbeginn 2026 bereits um 0,604 Prozent. Das Jahreshoch des SMI liegt derzeit bei 14 063,53 Punkten. Bei 12 053,51 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im SMI

Unter den stärksten Einzelwerten im SMI befinden sich aktuell Nestlé (+ 6,25 Prozent auf 80,26 CHF), Roche (+ 1,12 Prozent auf 316,60 CHF), Swisscom (+ 0,38 Prozent auf 658,50 CHF), Kühne + Nagel International (+ 0,29 Prozent auf 192,55 CHF) und Zurich Insurance (+ 0,26 Prozent auf 550,20 CHF). Unter den schwächsten SMI-Aktien befinden sich hingegen UBS (-1,55 Prozent auf 33,02 CHF), Logitech (-1,24 Prozent auf 76,42 CHF), Holcim (-1,01 Prozent auf 70,72 CHF), Alcon (-0,89 Prozent auf 59,86 CHF) und Richemont (-0,76 Prozent auf 150,85 CHF).

Welche SMI-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im SMI weist die Nestlé-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 693 577 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Roche mit 274,763 Mrd. Euro im SMI den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Titel im Blick

Die Swiss Re-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,65 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten inne. Die Zurich Insurance-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,70 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

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Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 353,05 1,16% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
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Swisscom AG 730,00 1,39% Swisscom AG
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