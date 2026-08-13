Optimismus in Zürich: So entwickelt sich der SPI mittags

Heute zeigen sich die Anleger in Zürich optimistisch.

Um 12:09 Uhr klettert der SPI im SIX-Handel um 0,37 Prozent auf 20 447,05 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im SPI enthaltenen Werte beträgt damit 2,530 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,112 Prozent auf 20 393,82 Punkte an der Kurstafel, nach 20 370,95 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 20 450,72 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 20 391,10 Punkten verzeichnete.

SPI-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verlor der SPI bereits um 0,519 Prozent. Noch vor einem Monat, am 13.07.2026, erreichte der SPI einen Wert von 20 064,96 Punkten. Der SPI lag vor drei Monaten, am 13.05.2026, bei 18 684,24 Punkten. Vor einem Jahr, am 13.08.2025, wies der SPI 16 677,64 Punkte auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 12,09 Prozent aufwärts. In diesem Jahr markierte der SPI bereits ein Jahreshoch bei 20 636,94 Punkten. Bei 16 847,58 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SPI

Die Gewinner-Aktien im SPI sind aktuell Komax (+ 18,65 Prozent auf 71,90 CHF), Newron PharmaceuticalsAz (+ 9,04 Prozent auf 12,78 CHF), Arbonia (+ 6,13 Prozent auf 4,16 CHF), Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) (+ 4,00 Prozent auf 29,90 CHF) und VP Bank (+ 3,94 Prozent auf 94,90 CHF). Zu den schwächsten SPI-Aktien zählen hingegen ASMALLWORLD (-4,76 Prozent auf 0,60 CHF), SHL Telemedicine (-4,67 Prozent auf 1,02 CHF), GAM (-3,75 Prozent auf 0,08 CHF), Xlife Sciences (-3,75 Prozent auf 15,40 CHF) und EvoNext (-2,88 Prozent auf 2,02 CHF).

Die teuersten SPI-Unternehmen

Im SPI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 967 732 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SPI nimmt die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 317,398 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Titel im Fokus

In diesem Jahr verzeichnet die EvoNext-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Die Curatis-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,77 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at