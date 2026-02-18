Optimismus in Zürich: So performt der SPI nachmittags

Am Mittwoch bewegt sich der SPI um 15:39 Uhr via SIX 0,43 Prozent höher bei 19 041,48 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,492 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,083 Prozent auf 18 976,48 Punkte an der Kurstafel, nach 18 960,80 Punkten am Vortag.

Bei 18 976,48 Einheiten erreichte der SPI sein Tagestief, während er hingegen mit 19 050,46 Punkten den höchsten Stand markierte.

SPI-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche gewann der SPI bereits um 1,44 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 16.01.2026, bei 18 527,92 Punkten. Vor drei Monaten, am 18.11.2025, verzeichnete der SPI einen Stand von 17 143,97 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 18.02.2025, wies der SPI einen Stand von 17 095,74 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 4,38 Prozent aufwärts. Das SPI-Jahreshoch steht derzeit bei 19 050,46 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 17 950,56 Zählern registriert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SPI

Zu den Gewinner-Aktien im SPI zählen aktuell ALSO (+ 15,44 Prozent auf 154,00 CHF), ASMALLWORLD (+ 5,51 Prozent auf 0,67 CHF), Sensirion (+ 5,34 Prozent auf 61,10 CHF), Medartis (+ 4,88 Prozent auf 92,50 CHF) und COSMO Pharmaceuticals (+ 4,62 Prozent auf 122,40 CHF). Unter Druck stehen im SPI hingegen Leclanche (Leclanché SA) (-8,02 Prozent auf 0,10 CHF), BVZ (-6,52 Prozent auf 1 290,00 CHF), Basilea Pharmaceutica (-4,00 Prozent auf 52,80 CHF), Schlatter Industries (-3,47 Prozent auf 19,50 CHF) und lastminutecom (-3,10 Prozent auf 14,05 CHF).

Die teuersten Unternehmen im SPI

Im SPI ist die Idorsia-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 237 989 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SPI mit 324,312 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

SPI-Fundamentaldaten im Blick

In diesem Jahr präsentiert die Evolva-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Die Kudelski-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 79,95 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at