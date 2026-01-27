Optimismus in Zürich: So steht der SPI nachmittags

Das macht das Börsenbarometer in Zürich am Nachmittag.

Der SPI steigt im SIX-Handel um 15:39 Uhr um 0,56 Prozent auf 18 291,14 Punkte. Damit sind die im SPI enthaltenen Werte 2,386 Bio. Euro wert. Zuvor ging der SPI 0,421 Prozent fester bei 18 265,14 Punkten in den Dienstagshandel, nach 18 188,61 Punkten am Vortag.

Der SPI erreichte am Dienstag sein Tagestief bei 18 247,86 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 18 308,19 Punkten lag.

Jahreshoch und Jahrestief des SPI

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI notierte am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2025, bei 18 186,12 Punkten. Der SPI stand vor drei Monaten, am 27.10.2025, bei 17 295,35 Punkten. Der SPI lag vor einem Jahr, am 27.01.2025, bei 16 498,18 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Plus von 0,268 Prozent zu Buche. Der SPI erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 18 642,83 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 18 069,15 Zählern registriert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SPI

Unter den Top-Aktien im SPI befinden sich derzeit Gurit (+ 12,20 Prozent auf 20,60 CHF), Addex Therapeutics (+ 7,94 Prozent auf 0,05 CHF), SHL Telemedicine (+ 6,13 Prozent auf 1,13 CHF), HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF) (+ 5,01 Prozent auf 2,20 CHF) und BB Biotech (+ 3,86 Prozent auf 48,45 CHF). Die schwächsten SPI-Aktien sind hingegen Private Equity (-5,56 Prozent auf 59,50 CHF), Autoneum (-5,45 Prozent auf 135,20 CHF), Meier Tobler (-5,32 Prozent auf 37,35 CHF), Banque Cantonale du Jura SA (-4,24 Prozent auf 79,00 CHF) und Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis (-4,07 Prozent auf 56,60 CHF).

Blick in den SPI: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die Aktie im SPI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 1 508 080 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Roche-Aktie mit 307,550 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SPI.

SPI-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Im SPI weist die Evolva-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Kudelski-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 79,95 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at