Optimismus in Zürich: SPI am Mittag auf grünem Terrain

Am Donnerstag notiert der SPI um 12:09 Uhr via SIX 0,35 Prozent höher bei 18 458,96 Punkten. Damit kommen die im SPI enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,338 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,603 Prozent schwächer bei 18 284,25 Punkten in den Handel, nach 18 395,24 Punkten am Vortag.

Bei 18 278,81 Einheiten erreichte der SPI sein Tagestief, während er hingegen mit 18 458,96 Punkten den höchsten Stand markierte.

SPI-Performance seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht ging es für den SPI bereits um 0,723 Prozent nach unten. Der SPI wurde am letzten Handelstag im März, dem 30.03.2026, mit 17 673,08 Punkten bewertet. Der SPI stand am letzten Handelstag im Januar, dem 30.01.2026, bei 18 220,41 Punkten. Der SPI verzeichnete am letzten Handelstag im April, dem 30.04.2025, den Wert von 16 479,15 Punkten.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Plus von 1,19 Prozent zu Buche. Der SPI erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 19 309,93 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 847,58 Zählern registriert.

Tops und Flops aktuell

Unter den Top-Aktien im SPI befinden sich derzeit Highlight Event and Entertainment (+ 6,09 Prozent auf 6,10 CHF), OC Oerlikon (+ 4,43 Prozent auf 3,42 CHF), Adval Tech (+ 4,02 Prozent auf 36,20 CHF), Medartis (+ 3,97 Prozent auf 76,00 CHF) und GAM (+ 3,90 Prozent auf 0,08 CHF). Zu den schwächsten SPI-Aktien zählen hingegen Newron PharmaceuticalsAz (-7,43 Prozent auf 13,70 CHF), EvoNext (-6,99 Prozent auf 0,96 CHF), Züblin (Zueblin Immobilien (-5,28 Prozent auf 50,20 CHF), Santhera Pharmaceuticals (-4,98 Prozent auf 17,16 CHF) und Kuros (Kuros Biosciences) (-4,90 Prozent auf 19,97 CHF).

Diese SPI-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die Aktie im SPI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 1 544 472 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SPI mit 282,986 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die SPI-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI weist 2026 laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 0,36 erwartet. Im Index bietet die Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,77 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at