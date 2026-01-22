Optimismus in Zürich: SPI am Nachmittag auf grünem Terrain

Am Donnerstag springt der SPI um 15:39 Uhr via SIX um 1,04 Prozent auf 18 395,11 Punkte an. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,363 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,827 Prozent auf 18 356,49 Punkte an der Kurstafel, nach 18 205,85 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des SPI betrug 18 280,05 Punkte, das Tageshoch hingegen 18 395,11 Zähler.

SPI-Performance seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verbucht der SPI bislang ein Plus von 0,192 Prozent. Noch vor einem Monat, am 22.12.2025, wies der SPI einen Stand von 18 098,52 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 22.10.2025, stand der SPI bei 17 351,42 Punkten. Der SPI wurde vor einem Jahr, am 22.01.2025, mit 16 267,45 Punkten bewertet.

Seit Beginn des Jahres 2026 legte der Index bereits um 0,838 Prozent zu. In diesem Jahr markierte der SPI bereits ein Jahreshoch bei 18 642,83 Punkten. Bei 18 069,15 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

SPI-Tops und -Flops

Zu den Gewinner-Aktien im SPI zählen aktuell GAM (+ 10,00 Prozent auf 0,14 CHF), DocMorris (+ 8,67 Prozent auf 6,27 CHF), Idorsia (+ 6,13 Prozent auf 3,72 CHF), ams-OSRAM (+ 6,11 Prozent auf 8,60 CHF) und Komax (+ 5,41 Prozent auf 66,20 CHF). Die Flop-Titel im SPI sind hingegen Perrot Duval SA (-10,00 Prozent auf 45,00 CHF), ASMALLWORLD (-7,59 Prozent auf 0,67 CHF), Huber + Suhner (-5,99 Prozent auf 147,40 CHF), Leclanche (Leclanché SA) (-5,36 Prozent auf 0,15 CHF) und Schlatter Industries (-3,92 Prozent auf 19,60 CHF).

Die teuersten Konzerne im SPI

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SPI auf. 1 451 792 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 301,750 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SPI derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die SPI-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Evolva-Aktie. Hier wird ein KGV von 0,36 erwartet. Unter den Aktien im Index weist die Kudelski-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 79,95 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at