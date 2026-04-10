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SPI aktuell 10.04.2026 15:58:54

Optimismus in Zürich: SPI am Nachmittag mit Zuschlägen

Optimismus in Zürich: SPI am Nachmittag mit Zuschlägen

Am fünften Tag der Woche zeigen sich die Börsianer in Zürich optimistisch.

Am Freitag gewinnt der SPI um 15:39 Uhr via SIX 0,79 Prozent auf 18 522,76 Punkte. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,333 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der SPI 0,549 Prozent stärker bei 18 478,03 Punkten, nach 18 377,07 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SPI lag heute bei 18 469,10 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 18 620,81 Punkten erreichte.

So bewegt sich der SPI seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verbucht der SPI bislang einen Gewinn von 2,19 Prozent. Der SPI verzeichnete vor einem Monat, am 10.03.2026, den Wert von 18 122,21 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI wurde am vorherigen Handelstag, dem 09.01.2026, mit 18 502,97 Punkten bewertet. Der SPI lag noch vor einem Jahr, am 10.04.2025, bei 15 062,45 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 1,54 Prozent nach oben. In diesem Jahr schaffte es der SPI bereits bis auf ein Jahreshoch bei 19 309,93 Punkten. Bei 16 847,58 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im SPI

Zu den stärksten Einzelwerten im SPI zählen aktuell Gurit (+ 10,65 Prozent auf 42,60 CHF), Bossard (+ 7,51 Prozent auf 157,50 CHF), PolyPeptide (+ 6,98 Prozent auf 31,40 CHF), Bystronic (ex Conzzeta) (+ 5,26 Prozent auf 230,00 CHF) und ams-OSRAM (+ 5,16 Prozent auf 10,40 CHF). Flop-Aktien im SPI sind derweil Addex Therapeutics (-9,66 Prozent auf 0,04 CHF), GAM (-9,00 Prozent auf 0,10 CHF), Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) (-6,74 Prozent auf 14,66 CHF), Highlight Event and Entertainment (-5,00 Prozent auf 5,70 CHF) und Zurich Insurance (-4,70 Prozent auf 543,40 CHF).

SPI-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SPI auf. Zuletzt wurden via SIX 2 269 113 Aktien gehandelt. Im SPI macht die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 280,056 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Mitglieder im Blick

Die Evolva-Aktie verzeichnet mit 0,36 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Die Curatis-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,77 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

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Addex Therapeutics Ltd. 0,05 -4,26% Addex Therapeutics Ltd.
ams-OSRAM AG 11,25 4,65% ams-OSRAM AG
Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) 15,70 0,77% Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)
Bossard AG 168,00 5,66% Bossard AG
Bystronic (ex Conzzeta) 244,00 3,39% Bystronic (ex Conzzeta)
Curatis AG 23,00 0,00% Curatis AG
Evolva Holding AG 0,88 -7,89% Evolva Holding AG
GAM AG 0,11 2,91% GAM AG
Gurit Holding AG 45,80 11,17% Gurit Holding AG
Highlight Event and Entertainment AG 6,15 -4,65% Highlight Event and Entertainment AG
PolyPeptide 35,00 10,06% PolyPeptide
Roche Holding AG (Inhaberaktie) 354,20 -0,56% Roche Holding AG (Inhaberaktie)
UBS 35,36 -0,42% UBS
Zurich Insurance AG (Zürich) 589,80 -3,82% Zurich Insurance AG (Zürich)

Indizes in diesem Artikel

SPI 18 489,67 0,61%

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