Nestlé Aktie
WKN DE: A0Q4DC / ISIN: CH0038863350
|Kursentwicklung
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15.10.2026 09:28:51
Optimismus in Zürich: SPI bewegt sich zum Handelsstart im Plus
Der SPI legt im SIX-Handel um 09:09 Uhr um 0,55 Prozent auf 20 067,21 Punkte zu. Die Marktkapitalisierung der im SPI enthaltenen Werte beträgt damit 2,464 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,331 Prozent fester bei 20 022,65 Punkten in den Handel, nach 19 956,67 Punkten am Vortag.
Der SPI erreichte am Donnerstag sein Tageshoch bei 20 067,21 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 20 022,65 Punkten lag.
SPI-Performance seit Jahresbeginn
Auf Wochensicht ging es für den SPI bereits um 2,37 Prozent nach oben. Der SPI erreichte vor einem Monat, am 15.09.2026, einen Stand von 19 455,24 Punkten. Vor drei Monaten, am 15.07.2026, lag der SPI-Kurs bei 20 110,33 Punkten. Vor einem Jahr, am 15.10.2025, stand der SPI noch bei 17 269,87 Punkten.
Der Index legte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 10,00 Prozent zu. Der SPI erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 20 636,94 Punkten. Bei 16 847,58 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SPI
Die stärksten Aktien im SPI sind aktuell Lindt (+ 3,32 Prozent auf 8 100,00 CHF), Lindt (+ 3,19 Prozent auf 84 200,00 CHF), Swisscom (+ 2,89 Prozent auf 658,00 CHF), Nestlé (+ 2,50 Prozent auf 80,86 CHF) und Barry Callebaut (+ 2,38 Prozent auf 1 074,00 CHF). Die Flop-Titel im SPI sind hingegen VAT (-6,30 Prozent auf 595,00 CHF), SHL Telemedicine (-6,07 Prozent auf 1,01 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-4,77 Prozent auf 75,12 CHF), BioVersys (-4,63 Prozent auf 24,70 CHF) und Accelleron Industries (-3,93 Prozent auf 67,30 CHF).
Die meistgehandelten SPI-Aktien
Das größte Handelsvolumen im SPI kann derzeit die Nestlé-Aktie aufweisen. 287 380 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SPI weist die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 314,761 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.
Fundamentalkennzahlen der SPI-Titel im Fokus
Die EvoNext-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten auf. Unter den Aktien im Index präsentiert die Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,77 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|ABB (Asea Brown Boveri)
|82,42
|-2,11%
|Accelleron Industries AG
|74,20
|-0,47%
|Barry Callebaut AG (N)
|1 213,00
|8,40%
|BioVersys
|25,90
|0,00%
|Curatis AG
|17,45
|-4,90%
|EvoNext Holdings AG
|2,60
|3,17%
|Lindt AG (N) (Lindt & Sprüngli)
|92 200,00
|7,08%
|Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli)
|8 995,00
|7,60%
|Nestlé SA (Nestle)
|86,68
|2,56%
|Roche Holding AG (Inhaberaktie)
|416,80
|2,11%
|SHL Telemedicine
|1,07
|0,00%
|Swisscom AG
|712,00
|4,40%
|VAT
|673,20
|-0,85%
Indizes in diesem Artikel
|SPI
|20 243,96
|1,44%
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