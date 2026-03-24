Optimismus in Zürich: SPI-Börsianer greifen zum Start zu

Der SPI setzt seine Gewinnserie vom Vortag auch am Dienstag fort.

Der SPI bewegt sich im SIX-Handel um 09:12 Uhr um 0,43 Prozent stärker bei 17 385,65 Punkten. Damit kommen die im SPI enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,242 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels stand ein Gewinn von 0,291 Prozent auf 17 361,39 Punkte an der Kurstafel, nach 17 311,06 Punkten am Vortag.

Der SPI erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 17 394,26 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 17 361,39 Punkten lag.

So entwickelt sich der SPI seit Jahresbeginn

Der SPI verzeichnete vor einem Monat, am 24.02.2026, den Stand von 19 199,48 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX feiertagsbedingt. Der SPI lag am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2025, bei 18 186,12 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 24.03.2025, wies der SPI einen Stand von 17 205,73 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 fiel der Index bereits um 4,70 Prozent. Aktuell liegt der SPI bei einem Jahreshoch von 19 309,93 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 16 847,58 Punkten.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SPI

Die Gewinner-Aktien im SPI sind aktuell MCH (+ 10,48 Prozent auf 3,90 CHF), MindMaze Therapeutics (+ 7,80 Prozent auf 0,45 CHF), Straumann (+ 4,15 Prozent auf 79,38 CHF), BioVersys (+ 2,94 Prozent auf 28,00 CHF) und Addex Therapeutics (+ 2,56 Prozent auf 0,04 CHF). Zu den schwächsten SPI-Aktien zählen hingegen ASMALLWORLD (-8,66 Prozent auf 0,58 CHF), Leclanche (Leclanché SA) (-7,92 Prozent auf 0,11 CHF), Private Equity (-6,67 Prozent auf 56,00 CHF), Adval Tech (-6,43 Prozent auf 32,00 CHF) und Edisun Power Europe (-5,62 Prozent auf 67,20 CHF).

SPI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im SPI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 157 373 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 271,453 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert.

Diese Dividenden zahlen die SPI-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Evolva-Aktie. Hier wird ein KGV von 0,36 erwartet. Die Kudelski-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 79,95 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at