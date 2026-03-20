Optimismus in Zürich: SPI klettert am Freitagmittag

Um 12:09 Uhr legt der SPI im SIX-Handel um 0,32 Prozent auf 17 435,94 Punkte zu. Damit kommen die im SPI enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,321 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der SPI 0,601 Prozent fester bei 17 483,86 Punkten, nach 17 379,49 Punkten am Vortag.

Bei 17 523,82 Einheiten erreichte der SPI sein Tageshoch, während er hingegen mit 17 363,45 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So bewegt sich der SPI seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht ging es für den SPI bereits um 2,45 Prozent nach unten. Der SPI erreichte vor einem Monat, am 20.02.2026, den Stand von 19 097,79 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 19.12.2025, den Wert von 18 088,46 Punkten. Der SPI wies vor einem Jahr, am 20.03.2025, einen Stand von 17 316,66 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 sank der Index bereits um 4,42 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SPI bereits bei 19 309,93 Punkten. Bei 17 363,45 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im SPI

Die stärksten Einzelwerte im SPI sind aktuell Highlight Event and Entertainment (+ 7,56 Prozent auf 6,40 CHF), Komax (+ 5,65 Prozent auf 45,80 CHF), Vetropack A (+ 3,66 Prozent auf 20,65 CHF), mobilezone (+ 3,17 Prozent auf 15,62 CHF) und LEM (+ 3,05 Prozent auf 270,00 CHF). Die Flop-Titel im SPI sind hingegen Evolva (-9,89 Prozent auf 0,82 CHF), GAM (-8,50 Prozent auf 0,11 CHF), Leclanche (Leclanché SA) (-6,69 Prozent auf 0,11 CHF), HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF) (-6,28 Prozent auf 2,76 CHF) und ALSO (-5,64 Prozent auf 143,80 CHF).

Welche Aktien im SPI das größte Handelsvolumen aufweisen

Im SPI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via SIX 3 074 828 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Roche-Aktie mit 273,221 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SPI.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Mitglieder im Blick

Unter den SPI-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Evolva-Aktie mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index weist die Kudelski-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 79,95 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at