Optimismus in Zürich: SPI klettert zum Ende des Freitagshandels

Am fünften Tag der Woche wagten sich die Anleger in Zürich aus der Reserve.

Am Freitag tendierte der SPI via SIX zum Handelsende 0,41 Prozent fester bei 19 097,79 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,518 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,292 Prozent auf 19 075,77 Punkte an der Kurstafel, nach 19 020,19 Punkten am Vortag.

Bei 19 004,24 Einheiten erreichte der SPI sein Tagestief, während er hingegen mit 19 104,62 Punkten den höchsten Stand markierte.

SPI-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche gewann der SPI bereits um 1,74 Prozent. Der SPI bewegte sich noch vor einem Monat, am 20.01.2026, bei 18 198,72 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.11.2025, verzeichnete der SPI einen Stand von 17 253,92 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 20.02.2025, wies der SPI einen Stand von 16 993,75 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 4,69 Prozent aufwärts. Das SPI-Jahreshoch steht derzeit bei 19 127,18 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 17 950,56 Zählern registriert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SPI

Zu den Gewinner-Aktien im SPI zählen aktuell Perrot Duval SA (+ 21,00 Prozent auf 53,00 CHF), Gurit (+ 8,92 Prozent auf 29,30 CHF), ASMALLWORLD (+ 5,56 Prozent auf 0,67 CHF), OC Oerlikon (+ 4,28 Prozent auf 3,90 CHF) und Romande Energie (+ 4,22 Prozent auf 46,90 CHF). Unter Druck stehen im SPI hingegen MindMaze Therapeutics (-8,49 Prozent auf 0,95 CHF), Molecular Partners (-6,09 Prozent auf 3,70 CHF), Leclanche (Leclanché SA) (-5,63 Prozent auf 0,10 CHF), Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis (-5,30 Prozent auf 53,60 CHF) und Liechtensteinische Landesbank (-4,85 Prozent auf 94,20 CHF).

Die teuersten Unternehmen im SPI

Im SPI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 7 206 130 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SPI mit 328,259 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

SPI-Fundamentaldaten im Blick

In diesem Jahr präsentiert die Evolva-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Die Kudelski-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 79,95 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at