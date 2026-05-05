Optimismus in Zürich: SPI legt am Nachmittag zu

Im SPI geht es im SIX-Handel um 15:39 Uhr um 0,24 Prozent aufwärts auf 18 436,62 Punkte. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 2,356 Bio. Euro wert. In den Dienstagshandel ging der SPI 0,021 Prozent fester bei 18 396,75 Punkten, nach 18 392,88 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 18 522,58 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 18 388,87 Zählern.

SPI seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, einen Stand von 18 123,68 Punkten. Der SPI lag noch vor drei Monaten, am 05.02.2026, bei 18 583,04 Punkten. Der SPI verzeichnete vor einem Jahr, am 05.05.2025, den Stand von 16 660,38 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Plus von 1,07 Prozent zu Buche. Der SPI verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 19 309,93 Punkten. Bei 16 847,58 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SPI

Zu den Gewinner-Aktien im SPI zählen aktuell Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) (+ 4,56 Prozent auf 16,52 CHF), Xlife Sciences (+ 3,41 Prozent auf 21,20 CHF), Sandoz (+ 3,05 Prozent auf 64,78 CHF), BB Biotech (+ 2,71 Prozent auf 45,50 CHF) und Compagnie Financiere Tradition (+ 2,57 Prozent auf 299,50 CHF). Schwächer notieren im SPI hingegen ASMALLWORLD (-8,06 Prozent auf 0,57 CHF), MindMaze Therapeutics (-5,11 Prozent auf 0,33 CHF), Addex Therapeutics (-5,02 Prozent auf 0,05 CHF), Curatis (-4,56 Prozent auf 23,00 CHF) und Newron PharmaceuticalsAz (-4,49 Prozent auf 13,18 CHF).

SPI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. 1 710 244 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SPI den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 283,492 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie. Hier wird ein KGV von 0,36 erwartet. In puncto Dividendenrendite ist die Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,77 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at