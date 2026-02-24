Rieter Aktie
WKN: 869929 / ISIN: CH0003671440
|Index-Performance im Fokus
|
24.02.2026 17:59:31
Optimismus in Zürich: SPI letztendlich im Plus
Der SPI gewann im SIX-Handel schlussendlich 0,78 Prozent auf 19 199,48 Punkte. Insgesamt kommt der SPI damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,524 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Verluste von 0,167 Prozent auf 19 019,70 Punkte an der Kurstafel, nach 19 051,52 Punkten am Vortag.
Der SPI verzeichnete bei 19 019,70 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 19 284,19 Einheiten.
So bewegt sich der SPI seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.01.2026, stand der SPI bei 18 221,56 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 24.11.2025, betrug der SPI-Kurs 17 386,54 Punkte. Vor einem Jahr, am 24.02.2025, wurde der SPI mit einer Bewertung von 17 144,50 Punkten gehandelt.
Der Index legte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 5,25 Prozent zu. Das Jahreshoch des SPI beträgt derzeit 19 284,19 Punkte. Bei 17 950,56 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.
Tops und Flops im SPI aktuell
Unter den stärksten Aktien im SPI befinden sich derzeit OC Oerlikon (+ 16,67 Prozent auf 4,44 CHF), Orior (+ 9,06 Prozent auf 11,56 CHF), Rieter (+ 8,71 Prozent auf 3,62 CHF), Barry Callebaut (+ 5,76 Prozent auf 1 523,00 CHF) und Adval Tech (+ 3,83 Prozent auf 38,00 CHF). Die schwächsten SPI-Aktien sind hingegen Leclanche (Leclanché SA) (-13,73 Prozent auf 0,11 CHF), Bellevue (-13,00 Prozent auf 9,44 CHF), MindMaze Therapeutics (-10,21 Prozent auf 0,77 CHF), Evolva (-7,01 Prozent auf 0,90 CHF) und Galenica (-6,29 Prozent auf 95,40 CHF).
Welche Aktien im SPI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Das größte Handelsvolumen im SPI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 7 548 133 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SPI nimmt die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 329,155 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Dieses KGV weisen die SPI-Aktien auf
Die Evolva-Aktie hat mit 0,36 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI inne. Mit 79,95 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Kudelski-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.
Redaktion finanzen.at
