Optimismus in Zürich: SPI liegt am Mittag im Plus

Am dritten Tag der Woche wagen sich die Börsianer in Zürich aus der Reserve.

Am Mittwoch klettert der SPI um 12:09 Uhr via SIX um 0,70 Prozent auf 19 230,84 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,421 Bio. Euro. In den Handel ging der SPI 0,402 Prozent stärker bei 19 173,39 Punkten, nach 19 096,53 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 19 157,49 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 19 230,84 Zählern.

SPI seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verbucht der SPI bislang einen Gewinn von 0,136 Prozent. Der SPI verzeichnete vor einem Monat, am 27.04.2026, den Wert von 18 575,05 Punkten. Vor drei Monaten, am 27.02.2026, wurde der SPI auf 19 255,70 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 27.05.2025, stand der SPI noch bei 16 965,38 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Plus von 5,42 Prozent zu Buche. In diesem Jahr verzeichnete der SPI bereits ein Jahreshoch bei 19 309,93 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 16 847,58 Punkten.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SPI

Zu den stärksten Einzelwerten im SPI zählen aktuell Highlight Event and Entertainment (+ 10,34 Prozent auf 6,40 CHF), SKAN (+ 8,10 Prozent auf 53,40 CHF), Richemont (+ 4,66 Prozent auf 165,05 CHF), Feintool International (+ 3,13 Prozent auf 9,88 CHF) und Edisun Power Europe (+ 3,07 Prozent auf 67,20 CHF). Die Verlierer im SPI sind derweil Adval Tech (-9,50 Prozent auf 40,00 CHF), SHL Telemedicine (-7,22 Prozent auf 0,90 CHF), Schlatter Industries (-5,26 Prozent auf 18,00 CHF), Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) (-4,58 Prozent auf 17,90 CHF) und SoftwareONE (-4,34 Prozent auf 8,05 CHF).

Die teuersten SPI-Unternehmen

Im SPI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 656 470 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Roche-Aktie mit 295,408 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SPI.

SPI-Fundamentaldaten im Blick

In diesem Jahr verzeichnet die EvoNext-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Unter den Aktien im Index weist die Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,77 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at