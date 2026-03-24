Optimismus in Zürich: SPI liegt am Nachmittag im Plus

Um 15:42 Uhr bewegt sich der SPI im SIX-Handel 0,42 Prozent fester bei 17 383,32 Punkten. Damit sind die im SPI enthaltenen Werte 2,242 Bio. Euro wert. Zuvor ging der SPI 0,291 Prozent fester bei 17 361,39 Punkten in den Handel, nach 17 311,06 Punkten am Vortag.

Bei 17 277,70 Einheiten erreichte der SPI sein Tagestief, während er hingegen mit 17 426,08 Punkten den höchsten Stand markierte.

SPI-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat, am 24.02.2026, wies der SPI einen Stand von 19 199,48 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der SIX feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2025, wurde der SPI mit 18 186,12 Punkten berechnet. Der SPI erreichte vor einem Jahr, am 24.03.2025, einen Stand von 17 205,73 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Minus von 4,71 Prozent zu Buche. Bei 19 309,93 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SPI. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 847,58 Punkten erreicht.

Tops und Flops im SPI aktuell

Die Top-Aktien im SPI sind derzeit Tecan (N) (+ 8,98 Prozent auf 125,00 CHF), MCH (+ 8,22 Prozent auf 3,82 CHF), Straumann (+ 6,32 Prozent auf 81,04 CHF), SHL Telemedicine (+ 4,48 Prozent auf 1,05 CHF) und Bystronic (ex Conzzeta) (+ 4,40 Prozent auf 201,50 CHF). Unter den schwächsten SPI-Aktien befinden sich derweil INFICON (-13,46 Prozent auf 94,50 CHF), Leclanche (Leclanché SA) (-7,92 Prozent auf 0,11 CHF), MindMaze Therapeutics (-6,72 Prozent auf 0,39 CHF), Private Equity (-6,67 Prozent auf 56,00 CHF) und Montana Aerospace (-6,45 Prozent auf 25,40 CHF).

Diese SPI-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das größte Handelsvolumen im SPI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 1 922 650 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Roche mit 271,453 Mrd. Euro im SPI den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der SPI-Mitglieder

Unter den SPI-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Evolva-Aktie mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 79,95 Prozent bei der Kudelski-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at