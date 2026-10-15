Roche Aktie
WKN: 851311 / ISIN: CH0012032113
|Kursentwicklung
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15.10.2026 12:26:53
Optimismus in Zürich: SPI notiert am Donnerstagmittag im Plus
Um 12:09 Uhr tendiert der SPI im SIX-Handel 0,36 Prozent stärker bei 20 029,51 Punkten. Der Wert der im SPI enthaltenen Werte beträgt damit 2,464 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der SPI 0,331 Prozent stärker bei 20 022,65 Punkten, nach 19 956,67 Punkten am Vortag.
Im Tagestief notierte der SPI bei 19 992,73 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 20 078,40 Punkten.
So bewegt sich der SPI seit Beginn Jahr
Seit Wochenbeginn legte der SPI bereits um 2,18 Prozent zu. Vor einem Monat, am 15.09.2026, stand der SPI noch bei 19 455,24 Punkten. Der SPI erreichte vor drei Monaten, am 15.07.2026, einen Stand von 20 110,33 Punkten. Der SPI lag vor einem Jahr, am 15.10.2025, bei 17 269,87 Punkten.
Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 9,80 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SPI bereits bei 20 636,94 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 847,58 Punkten registriert.
Das sind die Tops und Flops im SPI
Zu den Gewinner-Aktien im SPI zählen derzeit Adval Tech (+ 7,14 Prozent auf 45,00 CHF), Lindt (+ 4,40 Prozent auf 8 185,00 CHF), Lindt (+ 4,17 Prozent auf 85 000,00 CHF), Barry Callebaut (+ 3,81 Prozent auf 1 089,00 CHF) und Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) (+ 3,07 Prozent auf 5,04 CHF). Schwächer notieren im SPI derweil LEM (-8,07 Prozent auf 592,00 CHF), Cicor Technologies (-7,39 Prozent auf 130,40 CHF), INFICON (-7,05 Prozent auf 176,60 CHF), Huber + Suhner (-6,76 Prozent auf 162,80 CHF) und ams-OSRAM (-6,61 Prozent auf 18,24 CHF).
SPI-Aktien mit dem Top-Börsenwert
Die Nestlé-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SPI auf. 1 071 087 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SPI weist die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 314,761 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.
SPI-Fundamentalkennzahlen im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 0,36 erwartet. In puncto Dividendenrendite ist die Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,77 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
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Analysen zu Roche Holding AG (Inhaberaktie)
Aktien in diesem Artikel
|Adval Tech AG
|45,00
|-2,60%
|ams-OSRAM AG
|19,10
|-3,05%
|Barry Callebaut AG (N)
|1 237,00
|1,98%
|Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)
|5,56
|1,09%
|Cicor Technologies Ltd.
|143,80
|-4,64%
|Curatis AG
|17,00
|-2,58%
|EvoNext Holdings AG
|2,62
|0,77%
|Huber + Suhner AG
|170,80
|-7,68%
|INFICON HOLDING AG
|189,80
|-1,04%
|LEM S.A.
|652,00
|-4,68%
|Lindt AG (N) (Lindt & Sprüngli)
|93 500,00
|1,41%
|Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli)
|9 055,00
|0,67%
|Nestlé SA (Nestle)
|88,70
|2,33%
|Roche Holding AG (Inhaberaktie)
|414,00
|-0,67%
Indizes in diesem Artikel
|SPI
|20 288,85
|0,22%
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