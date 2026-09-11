Optimismus in Zürich: SPI notiert zum Start des Freitagshandels im Plus

Um 09:12 Uhr steht im SIX-Handel ein Plus von 0,27 Prozent auf 19 463,67 Punkte an der SPI-Kurstafel. Die SPI-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 2,398 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,243 Prozent auf 19 457,46 Punkte an der Kurstafel, nach 19 410,30 Punkten am Vortag.

Der SPI erreichte heute sein Tageshoch bei 19 463,67 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 19 453,55 Punkten lag.

SPI-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn sank der SPI bereits um 2,64 Prozent. Vor einem Monat, am 11.08.2026, wurde der SPI mit einer Bewertung von 20 511,96 Punkten gehandelt. Der SPI erreichte vor drei Monaten, am 11.06.2026, den Stand von 19 077,88 Punkten. Der SPI wurde vor einem Jahr, am 11.09.2025, mit 17 048,42 Punkten bewertet.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 6,70 Prozent zu. Der SPI erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 20 636,94 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 16 847,58 Punkte.

Gewinner und Verlierer im SPI

Unter den stärksten Einzelwerten im SPI befinden sich derzeit Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) (+ 2,45 Prozent auf 5,86 CHF), ams-OSRAM (+ 2,10 Prozent auf 18,50 CHF), Valiant (+ 1,99 Prozent auf 153,80 CHF), Thurgauer Kantonalbank (+ 1,56 Prozent auf 162,50 CHF) und DocMorris (+ 1,38 Prozent auf 10,32 CHF). Zu den schwächsten SPI-Aktien zählen hingegen MindMaze Therapeutics (-5,33 Prozent auf 0,17 CHF), Adval Tech (-4,72 Prozent auf 40,40 CHF), SHL Telemedicine (-4,67 Prozent auf 1,02 CHF), IVF HARTMANN (-3,05 Prozent auf 127,00 CHF) und EvoNext (-2,70 Prozent auf 2,16 CHF).

Blick in den SPI: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im SPI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 218 012 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 300,243 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Werte im Blick

In diesem Jahr hat die EvoNext-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI inne. Im Index bietet die Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,77 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at