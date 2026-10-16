TX Group Aktie

TX Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 578908 / ISIN: CH0011178255

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Kursverlauf 16.10.2026 12:26:50

Optimismus in Zürich: SPI präsentiert sich am Freitagmittag fester

Optimismus in Zürich: SPI präsentiert sich am Freitagmittag fester

Kaum verändert zeigt sich der SPI am Mittag.

Der SPI tendiert im SIX-Handel um 12:09 Uhr um 0,08 Prozent höher bei 20 259,42 Punkten. Die SPI-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 2,502 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 20 251,16 Zählern und damit 0,036 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (20 243,96 Punkte).

Der SPI verzeichnete bei 20 215,75 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 20 283,54 Einheiten.

Jahreshoch und Jahrestief des SPI

Seit Wochenbeginn kletterte der SPI bereits um 3,35 Prozent. Vor einem Monat, am 16.09.2026, wurde der SPI mit einer Bewertung von 19 557,13 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 16.07.2026, verzeichnete der SPI einen Stand von 20 068,91 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 16.10.2025, notierte der SPI bei 17 451,81 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 11,06 Prozent. Aktuell liegt der SPI bei einem Jahreshoch von 20 636,94 Punkten. Bei 16 847,58 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SPI

Zu den Top-Aktien im SPI zählen derzeit DocMorris (+ 7,48 Prozent auf 15,67 CHF), Bystronic (ex Conzzeta) (+ 6,33 Prozent auf 141,20 CHF), SoftwareONE (+ 4,47 Prozent auf 9,58 CHF), Newron PharmaceuticalsAz (+ 3,66 Prozent auf 8,49 CHF) und TX Group (+ 3,06 Prozent auf 188,40 CHF). Unter den schwächsten SPI-Aktien befinden sich hingegen SHL Telemedicine (-6,07 Prozent auf 1,01 CHF), Private Equity (-5,84 Prozent auf 58,00 CHF), GAM (-5,14 Prozent auf 0,07 CHF), Züblin (Zueblin Immobilien (-4,98 Prozent auf 49,60 CHF) und Feintool International (-4,78 Prozent auf 10,95 CHF).

Die teuersten SPI-Unternehmen

Das größte Handelsvolumen im SPI kann derzeit die Nestlé-Aktie aufweisen. 1 531 458 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SPI macht die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 324,347 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der SPI-Aktien im Blick

Die EvoNext-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,77 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Judith Linine / Shutterstock.com

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Aktien in diesem Artikel

Barry Callebaut AG (N) 1 234,00 1,73% Barry Callebaut AG (N)
Bystronic (ex Conzzeta) 138,60 -1,84% Bystronic (ex Conzzeta)
Curatis AG 17,00 -2,58% Curatis AG
DocMorris AG (ex Zur Rose) 16,68 5,24% DocMorris AG (ex Zur Rose)
EvoNext Holdings AG 2,62 0,77% EvoNext Holdings AG
Feintool International AG (N) (FIH) 11,80 -4,07% Feintool International AG (N) (FIH)
GAM AG 0,06 -7,40% GAM AG
Nestlé SA (Nestle) 88,69 2,32% Nestlé SA (Nestle)
Newron Pharmaceuticals S.p.A.Az. 8,76 -0,68% Newron Pharmaceuticals S.p.A.Az.
Private Equity Holding AG 65,00 0,00% Private Equity Holding AG
Roche Holding AG (Inhaberaktie) 412,20 -1,10% Roche Holding AG (Inhaberaktie)
SHL Telemedicine 1,01 -6,07% SHL Telemedicine
SoftwareONE 10,04 3,51% SoftwareONE
TX Group 195,00 1,04% TX Group
Züblin (Zueblin Immobilien Holding AG) 51,60 -0,77% Züblin (Zueblin Immobilien Holding AG)

Indizes in diesem Artikel

SPI 20 288,85 0,22%

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