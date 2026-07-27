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WKN DE: A1JJES / ISIN: CH0126639464

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SPI im Fokus 27.07.2026 12:26:48

Optimismus in Zürich: SPI präsentiert sich am Montagmittag fester

Optimismus in Zürich: SPI präsentiert sich am Montagmittag fester

Der SPI notiert am ersten Tag der Woche im Plus.

Der SPI erhöht sich im SIX-Handel um 12:09 Uhr um 0,68 Prozent auf 20 206,87 Punkte. Insgesamt kommt der SPI damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,489 Bio. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0,851 Prozent auf 20 240,51 Punkte an der Kurstafel, nach 20 069,67 Punkten am Vortag.

Der SPI erreichte heute sein Tagestief bei 20 135,76 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 20 252,69 Punkten lag.

SPI seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, wurde der SPI mit 19 954,36 Punkten gehandelt. Der SPI stand noch vor drei Monaten, am 27.04.2026, bei 18 575,05 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.07.2025, verzeichnete der SPI einen Stand von 16 711,90 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 gewann der Index bereits um 10,77 Prozent. Der SPI verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 20 370,23 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 16 847,58 Punkten.

Gewinner und Verlierer im SPI

Unter den stärksten Aktien im SPI befinden sich aktuell Idorsia (+ 8,03 Prozent auf 6,66 CHF), Leonteq (+ 5,87 Prozent auf 17,68 CHF), MindMaze Therapeutics (+ 4,94 Prozent auf 0,17 CHF), Santhera Pharmaceuticals (+ 4,43 Prozent auf 15,56 CHF) und INTERROLL (+ 3,99 Prozent auf 1 354,00 CHF). Am anderen Ende der SPI-Liste stehen derweil ASMALLWORLD (-8,94 Prozent auf 0,56 CHF), Addex Therapeutics (-6,51 Prozent auf 0,04 CHF), EvoNext (-5,80 Prozent auf 2,11 CHF), Groupe Minoteries SA (-1,69 Prozent auf 232,00 CHF) und Calida (-1,60 Prozent auf 15,98 CHF) unter Druck.

Diese SPI-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im SPI weist die Idorsia-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1 198 760 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 308,180 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert.

Diese Dividenden zahlen die SPI-Werte

In diesem Jahr präsentiert die EvoNext-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Mit 11,77 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at

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Addex Therapeutics Ltd. 0,04 -2,38% Addex Therapeutics Ltd.
ASMALLWORLD AG 0,57 0,88% ASMALLWORLD AG
Calida AG 16,70 1,83% Calida AG
Curatis AG 23,50 0,00% Curatis AG
EvoNext Holdings AG 2,30 -0,86% EvoNext Holdings AG
Groupe Minoteries SA 236,00 0,00% Groupe Minoteries SA
Idorsia AG 7,18 8,96% Idorsia AG
INTERROLL AG 1 440,00 3,60% INTERROLL AG
Leonteq AG 19,22 7,37% Leonteq AG
Logitech S.A. 93,50 0,65% Logitech S.A.
MindMaze Therapeutics 0,17 4,19% MindMaze Therapeutics
Roche Holding AG (Inhaberaktie) 391,60 0,98% Roche Holding AG (Inhaberaktie)
Santhera Pharmaceuticals AG 16,84 5,51% Santhera Pharmaceuticals AG

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