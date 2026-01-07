Optimismus in Zürich: SPI präsentiert sich zum Handelsstart fester

Um 09:12 Uhr notiert der SPI im SIX-Handel 0,41 Prozent fester bei 18 427,79 Punkten. Der Börsenwert der im SPI enthaltenen Werte beträgt damit 2,348 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,239 Prozent fester bei 18 396,34 Punkten in den Mittwochshandel, nach 18 352,40 Punkten am Vortag.

Bei 18 396,34 Einheiten erreichte der SPI sein Tagestief, während er hingegen mit 18 432,48 Punkten den höchsten Stand markierte.

SPI-Performance im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche ging es für den SPI bereits um 1,45 Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI wies am vorherigen Handelstag, dem 05.12.2025, einen Wert von 17 777,13 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 07.10.2025, bewegte sich der SPI bei 17 263,63 Punkten. Der SPI wies vor einem Jahr, am 07.01.2025, einen Stand von 15 784,16 Punkten auf.

SPI-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Einzelwerte im SPI sind derzeit Addex Therapeutics (+ 6,87 Prozent auf 0,06 CHF), Newron PharmaceuticalsAz (+ 1,80 Prozent auf 25,45 CHF), Georg Fischer (+ 1,67 Prozent auf 54,85 CHF), Roche (+ 1,66 Prozent auf 342,40 CHF) und Curatis (+ 1,58 Prozent auf 12,85 CHF). Die Flop-Titel im SPI sind hingegen Perrot Duval SA (-13,46 Prozent auf 45,00 CHF), Schlatter Industries (-8,17 Prozent auf 19,10 CHF), Leclanche (Leclanché SA) (-6,25 Prozent auf 0,15 CHF), BVZ (-5,47 Prozent auf 1 210,00 CHF) und Edisun Power Europe (-5,09 Prozent auf 52,20 CHF).

SPI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Nestlé-Aktie das größte Handelsvolumen im SPI auf. Zuletzt wurden via SIX 302 012 Aktien gehandelt. Im SPI macht die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 285,151 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Evolva-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 0,36 zu Buche schlagen. Die Kudelski-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 79,95 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at