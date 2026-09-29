Optimismus in Zürich: SPI verbucht am Nachmittag Zuschläge

So bewegt sich der SPI heute.

Der SPI tendiert im SIX-Handel um 15:42 Uhr um 0,34 Prozent fester bei 19 825,87 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 2,437 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,115 Prozent auf 19 781,42 Punkte an der Kurstafel, nach 19 758,71 Punkten am Vortag.

Der SPI verzeichnete bei 19 891,39 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 19 761,59 Einheiten.

SPI-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.08.2026, wurde der SPI mit einer Bewertung von 20 270,57 Punkten gehandelt. Der SPI wies vor drei Monaten, am 29.06.2026, einen Wert von 20 040,99 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 29.09.2025, wurde der SPI mit einer Bewertung von 16 631,63 Punkten gehandelt.

Seit Jahresanfang 2026 gewann der Index bereits um 8,68 Prozent. Das SPI-Jahreshoch beträgt derzeit 20 636,94 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 847,58 Zählern markiert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SPI

Unter den stärksten Einzelwerten im SPI befinden sich aktuell Newron PharmaceuticalsAz (+ 10,10 Prozent auf 8,39 CHF), ASMALLWORLD (+ 10,00 Prozent auf 0,72 CHF), ams-OSRAM (+ 8,79 Prozent auf 22,04 CHF), Julius Bär (+ 7,74 Prozent auf 77,14 CHF) und Calida (+ 7,41 Prozent auf 14,50 CHF). Flop-Aktien im SPI sind hingegen Lindt (-7,67 Prozent auf 7 890,00 CHF), Lindt (-7,61 Prozent auf 82 500,00 CHF), Addex Therapeutics (-7,34 Prozent auf 0,02 CHF), Schlatter Industries (-5,38 Prozent auf 17,60 CHF) und Perrot Duval SA (-4,17 Prozent auf 115,00 CHF).

Diese SPI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das größte Handelsvolumen im SPI kann derzeit die Addex Therapeutics-Aktie aufweisen. 2 007 541 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SPI weist die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 315,356 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die SPI-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI hat 2026 laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 0,36 zu Buche schlagen. Die Curatis-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,77 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at