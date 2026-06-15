Optimismus in Zürich: SPI verbucht zum Handelsstart Gewinne

Der SPI bleibt auch am ersten Tag der Woche auf Erholungskurs.

Am Montag notiert der SPI um 09:12 Uhr via SIX 1,18 Prozent stärker bei 19 554,73 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,419 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der SPI 1,00 Prozent stärker bei 19 520,33 Punkten, nach 19 326,92 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 19 554,73 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 19 520,33 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der SPI im Jahresverlauf

Noch vor einem Monat, am 15.05.2026, lag der SPI bei 18 681,02 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.03.2026, stand der SPI bei 17 893,35 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.06.2025, wies der SPI einen Wert von 16 769,11 Punkten auf.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 7,19 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SPI bereits bei 19 554,73 Punkten. Bei 16 847,58 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops im SPI aktuell

Die Top-Aktien im SPI sind aktuell BELIMO (+ 5,94 Prozent auf 927,00 CHF), Flughafen Zürich (+ 5,87 Prozent auf 249,00 CHF), SoftwareONE (+ 5,56 Prozent auf 8,45 CHF), Arbonia (+ 4,63 Prozent auf 4,07 CHF) und Sika (+ 4,48 Prozent auf 162,10 CHF). Zu den schwächsten SPI-Aktien zählen derweil Highlight Event and Entertainment (-17,89 Prozent auf 5,05 CHF), Adval Tech (-13,30 Prozent auf 40,40 CHF), Perrot Duval SA (-6,56 Prozent auf 45,60 CHF), Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) (-4,93 Prozent auf 6,94 CHF) und GAM (-3,13 Prozent auf 0,06 CHF).

SPI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. 765 740 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie dominiert den SPI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 288,405 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der SPI-Mitglieder

Die EvoNext-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten auf. Im Index verzeichnet die Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,77 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at