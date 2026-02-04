Optimismus in Zürich: SPI verbucht zum Start des Mittwochshandels Zuschläge

Der SPI knüpft derzeit an seine Vortagesgewinne an.

Der SPI tendiert im SIX-Handel um 09:12 Uhr um 0,09 Prozent fester bei 18 443,58 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,438 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der SPI 0,267 Prozent leichter bei 18 377,31 Punkten, nach 18 426,53 Punkten am Vortag.

Der SPI erreichte heute sein Tagestief bei 18 377,31 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 18 443,58 Punkten lag.

So entwickelt sich der SPI seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der SPI bislang ein Plus von 1,27 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.12.2025, lag der SPI-Kurs bei 18 219,49 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 04.11.2025, erreichte der SPI einen Stand von 17 036,92 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 04.02.2025, wies der SPI einen Wert von 16 555,62 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 1,10 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des SPI beträgt derzeit 18 642,83 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 17 950,56 Punkten erreicht.

Heutige Tops und Flops im SPI

Zu den Top-Aktien im SPI zählen derzeit Clariant (+ 4,46 Prozent auf 7,61 CHF), Leclanche (Leclanché SA) (+ 4,29 Prozent auf 0,15 CHF), Swiss Re (+ 2,38 Prozent auf 126,85 CHF), Huber + Suhner (+ 2,17 Prozent auf 160,00 CHF) und Partners Group (+ 1,88 Prozent auf 996,00 CHF). Unter Druck stehen im SPI hingegen SHL Telemedicine (-9,09 Prozent auf 1,00 CHF), Adval Tech (-4,24 Prozent auf 31,60 CHF), Private Equity (-4,07 Prozent auf 59,00 CHF), Forbo International (-4,03 Prozent auf 880,00 CHF) und Holcim (-3,61 Prozent auf 79,14 CHF).

Die teuersten Unternehmen im SPI

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. 756 792 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SPI mit 313,914 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Mitglieder im Fokus

Im SPI präsentiert die Evolva-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Was die Dividendenrendite angeht, ist die Kudelski-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 79,95 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

