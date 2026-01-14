Kühne + Nagel International Aktie

WKN DE: A0JLZL / ISIN: CH0025238863

SPI im Fokus 14.01.2026 09:29:12

Optimismus in Zürich: SPI zum Start des Mittwochshandels in der Gewinnzone

Die positiven Entwicklungen vom Vortag setzen sich auch am Mittwoch fort.

Am Mittwoch klettert der SPI um 09:12 Uhr via SIX um 0,33 Prozent auf 18 464,26 Punkte. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,383 Bio. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0,153 Prozent auf 18 432,19 Punkte an der Kurstafel, nach 18 404,03 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 18 432,19 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 18 464,26 Zählern.

Jahreshoch und Jahrestief des SPI

Seit Beginn der Woche stieg der SPI bereits um 0,016 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI wies am vorherigen Handelstag, dem 12.12.2025, einen Stand von 17 729,15 Punkten auf. Der SPI stand vor drei Monaten, am 14.10.2025, bei 17 147,46 Punkten. Der SPI lag noch vor einem Jahr, am 14.01.2025, bei 15 610,35 Punkten.

SPI-Gewinner und -Verlierer

Zu den Gewinner-Aktien im SPI zählen aktuell Kühne + Nagel International (+ 7,04 Prozent auf 191,55 CHF), EMS-CHEMIE (+ 6,41 Prozent auf 605,50 CHF), BACHEM (+ 3,27 Prozent auf 66,30 CHF), Ypsomed (+ 3,14 Prozent auf 344,50 CHF) und Comet (+ 2,85 Prozent auf 245,00 CHF). Am anderen Ende der SPI-Liste stehen derweil Evolva (-7,23 Prozent auf 0,77 CHF), HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF) (-5,30 Prozent auf 1,50 CHF), Swissquote (-4,99 Prozent auf 465,00 CHF), Curatis (-4,75 Prozent auf 16,05 CHF) und StarragTornos (-4,59 Prozent auf 29,10 CHF) unter Druck.

Welche Aktien im SPI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der Nestlé-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. 205 916 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SPI weist die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 298,758 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Werte im Blick

Unter den SPI-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Evolva-Aktie mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Kudelski-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 79,95 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

Dividenden der SPI-Unternehmen

Bildquelle: Judith Linine / Shutterstock.com

Nachrichten zu Kühne + Nagel International AG (KN)

