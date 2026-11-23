SLI
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2 369,36
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28,63
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1,22 %
|SIX-Handel im Blick
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23.11.2026 17:58:45
Optimismus in Zürich: Zum Handelsende Gewinne im SLI
Schlussendlich tendierte der SLI im SIX-Handel 1,22 Prozent stärker bei 2 369,36 Punkten. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Gewinn von 0,081 Prozent auf 2 342,62 Punkte an der Kurstafel, nach 2 340,73 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte der SLI bei 2 375,55 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 2 339,07 Punkten.
So bewegt sich der SLI auf Jahressicht
Vor einem Monat, am 23.10.2026, wies der SLI einen Wert von 2 325,30 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, erreichte der SLI einen Wert von 2 310,30 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, wurde der SLI mit 2 033,31 Punkten berechnet.
Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 10,15 Prozent nach oben. 2 443,50 Punkte markierten den Höchststand des SLI im laufenden Jahr. Bei 1 915,56 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.
Tops und Flops im SLI
Zu den Top-Aktien im SLI zählen aktuell VAT (+ 5,25 Prozent auf 519,60 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 4,56 Prozent auf 68,32 CHF), Richemont (+ 3,20 Prozent auf 174,40 CHF), Sandoz (+ 3,11 Prozent auf 83,00 CHF) und Galderma (+ 2,65 Prozent auf 187,70 CHF). Auf der Verliererseite im SLI stehen hingegen Julius Bär (-1,77 Prozent auf 64,22 CHF), Swisscom (-1,68 Prozent auf 702,50 CHF), Nestlé (-0,78 Prozent auf 84,88 CHF), Lindt (-0,72 Prozent auf 8 270,00 CHF) und Schindler (+ 0,00 Prozent auf 289,80 CHF).
Welche Aktien im SLI den größten Börsenwert aufweisen
Das größte Handelsvolumen im SLI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 5 791 419 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 342,372 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SLI derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Fundamentaldaten der SLI-Titel im Blick
2026 verzeichnet die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,50 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Mit 7,46 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|ABB (Asea Brown Boveri)
|74,64
|6,54%
|Amrize
|37,25
|4,52%
|Galderma
|204,00
|4,08%
|Julius Bär
|69,62
|-0,66%
|Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli)
|9 015,00
|0,95%
|Nestlé SA (Nestle)
|92,52
|0,36%
|Partners Group AG
|681,80
|3,37%
|Richemont
|190,45
|5,19%
|Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|434,45
|2,46%
|Sandoz
|90,40
|4,80%
|Schindler AG (PS)
|315,40
|1,74%
|Swiss Re AG
|164,25
|2,37%
|Swisscom AG
|765,50
|-0,71%
|UBS
|41,35
|5,00%
|VAT
|569,40
|7,76%
Indizes in diesem Artikel
|SLI
|2 369,36
|1,22%
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