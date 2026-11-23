So performte der SLI am Montag zum Handelsende.

Schlussendlich tendierte der SLI im SIX-Handel 1,22 Prozent stärker bei 2 369,36 Punkten. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Gewinn von 0,081 Prozent auf 2 342,62 Punkte an der Kurstafel, nach 2 340,73 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der SLI bei 2 375,55 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 2 339,07 Punkten.

So bewegt sich der SLI auf Jahressicht

Vor einem Monat, am 23.10.2026, wies der SLI einen Wert von 2 325,30 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, erreichte der SLI einen Wert von 2 310,30 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, wurde der SLI mit 2 033,31 Punkten berechnet.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 10,15 Prozent nach oben. 2 443,50 Punkte markierten den Höchststand des SLI im laufenden Jahr. Bei 1 915,56 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im SLI

Zu den Top-Aktien im SLI zählen aktuell VAT (+ 5,25 Prozent auf 519,60 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 4,56 Prozent auf 68,32 CHF), Richemont (+ 3,20 Prozent auf 174,40 CHF), Sandoz (+ 3,11 Prozent auf 83,00 CHF) und Galderma (+ 2,65 Prozent auf 187,70 CHF). Auf der Verliererseite im SLI stehen hingegen Julius Bär (-1,77 Prozent auf 64,22 CHF), Swisscom (-1,68 Prozent auf 702,50 CHF), Nestlé (-0,78 Prozent auf 84,88 CHF), Lindt (-0,72 Prozent auf 8 270,00 CHF) und Schindler (+ 0,00 Prozent auf 289,80 CHF).

Welche Aktien im SLI den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im SLI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 5 791 419 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 342,372 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SLI derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der SLI-Titel im Blick

2026 verzeichnet die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,50 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Mit 7,46 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at