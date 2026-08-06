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SIX-Handel im Blick 06.08.2026 09:28:46

Optimismus in Zürich: Zum Start des Donnerstagshandels Gewinne im SPI

Optimismus in Zürich: Zum Start des Donnerstagshandels Gewinne im SPI

Beim SPI lassen sich heute erneut Gewinne beobachten.

Um 09:12 Uhr steht im SIX-Handel ein Plus von 0,43 Prozent auf 20 564,46 Punkte an der SPI-Kurstafel. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,517 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der SPI 0,385 Prozent stärker bei 20 554,49 Punkten, nach 20 475,73 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SPI lag heute bei 20 548,09 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 20 564,46 Punkten erreichte.

SPI-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn kletterte der SPI bereits um 1,72 Prozent. Der SPI wurde vor einem Monat, am 06.07.2026, mit 20 166,93 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 06.05.2026, wies der SPI einen Wert von 18 826,51 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 06.08.2025, wies der SPI einen Stand von 16 407,75 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 12,73 Prozent. Bei 20 564,46 Punkten erreichte der SPI bislang ein Jahreshoch. Bei 16 847,58 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SPI

Zu den Gewinner-Aktien im SPI zählen derzeit Sandoz (+ 4,20 Prozent auf 71,00 CHF), Swisscom (+ 3,65 Prozent auf 638,50 CHF), EvoNext (+ 2,83 Prozent auf 2,18 CHF), Bystronic (ex Conzzeta) (+ 2,50 Prozent auf 147,60 CHF) und Molecular Partners (+ 2,44 Prozent auf 3,36 CHF). Unter den schwächsten SPI-Aktien befinden sich derweil Adecco SA (-5,55 Prozent auf 22,12 CHF), Villars SA (-4,96 Prozent auf 575,00 CHF), Perrot Duval SA (-4,38 Prozent auf 76,50 CHF), Addex Therapeutics (-2,97 Prozent auf 0,04 CHF) und Zurich Insurance (-2,70 Prozent auf 590,80 CHF).

Die teuersten Unternehmen im SPI

Das größte Handelsvolumen im SPI kann derzeit die GAM-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via SIX 386 379 Aktien gehandelt. Mit 309,653 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SPI derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

KGV und Dividende der SPI-Werte

Im SPI hat die EvoNext-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Curatis-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,77 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Judith Linine / Shutterstock.com

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Addex Therapeutics Ltd. 0,04 6,84% Addex Therapeutics Ltd.
Adecco SA 25,16 4,23% Adecco SA
Bystronic (ex Conzzeta) 147,60 -1,07% Bystronic (ex Conzzeta)
Curatis AG 20,00 -1,48% Curatis AG
EvoNext Holdings AG 2,26 0,00% EvoNext Holdings AG
GAM AG 0,08 -1,22% GAM AG
Logitech S.A. 91,84 2,32% Logitech S.A.
Molecular Partners AG 3,46 0,58% Molecular Partners AG
Perrot Duval SA 78,00 -2,50% Perrot Duval SA
Roche Holding AG (Inhaberaktie) 397,20 0,71% Roche Holding AG (Inhaberaktie)
Sandoz 77,82 6,05% Sandoz
Swisscom AG 680,00 -0,80% Swisscom AG
Villars SA 575,00 -5,74% Villars SA
Zurich Insurance AG (Zürich) 637,40 0,98% Zurich Insurance AG (Zürich)

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