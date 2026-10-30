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Index im Fokus 30.10.2026 09:28:47

Optimismus in Zürich: Zum Start Gewinne im SMI

Optimismus in Zürich: Zum Start Gewinne im SMI

Die positiven Entwicklungen vom Vortag setzen sich auch am Morgen fort.

Am Freitag notiert der SMI um 09:11 Uhr via SIX 0,27 Prozent stärker bei 14 796,96 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,687 Bio. Euro. In den Handel ging der SMI 0,464 Prozent stärker bei 14 825,31 Punkten, nach 14 756,86 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 14 833,14 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 14 785,81 Punkten.

So bewegt sich der SMI auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SMI bislang Gewinne von 2,24 Prozent. Noch vor einem Monat, am 30.09.2026, erreichte der SMI einen Stand von 13 830,34 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 30.07.2026, wies der SMI einen Wert von 14 392,49 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 30.10.2025, wurde der SMI mit 12 309,63 Punkten gehandelt.

Auf Jahressicht 2026 gewann der Index bereits um 11,70 Prozent. Das SMI-Jahreshoch steht derzeit bei 14 861,53 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 12 053,51 Punkte.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SMI

Die Top-Aktien im SMI sind derzeit Swiss Re (+ 1,43 Prozent auf 153,00 CHF), Nestlé (+ 1,12 Prozent auf 83,74 CHF), Givaudan (+ 1,05 Prozent auf 3 957,00 CHF), Lonza (+ 0,84 Prozent auf 646,20 CHF) und Novartis (+ 0,83 Prozent auf 133,40 CHF). Die schwächsten SMI-Aktien sind derweil Logitech (-3,26 Prozent auf 79,00 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-2,22 Prozent auf 71,50 CHF), UBS (-1,03 Prozent auf 39,30 CHF), Holcim (-0,46 Prozent auf 69,52 CHF) und Amrize (-0,23 Prozent auf 34,06 CHF).

SMI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Aktie im SMI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Nestlé-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 768 244 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie sticht im SMI mit einer Marktkapitalisierung von 347,353 Mrd. Euro heraus.

SMI-Fundamentaldaten im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 10,94 zu Buche schlagen. Mit 7,07 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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