OptimizeRx: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

OptimizeRx lud am 11.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

In Sachen EPS wurden 0,06 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte OptimizeRx 0,040 USD je Aktie eingenommen.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 17,11 Prozent auf 21,6 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 26,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at