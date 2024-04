OptimizeRx: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

OptimizeRx präsentierte in der am 16.04.2024 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2023 endete.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,260 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,250 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 28,4 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte OptimizeRx 19,7 Millionen USD umgesetzt.

Beim Ausblick auf das abgelaufenen Gesamtjahr hatten sich die Prognosen der Analysten auf einen Gewinn je Aktie von 0,374 USD belaufen. Auf der Umsatzseite hatten die Experten im Durchschnitt mit 71,08 Millionen USD gerechnet.

