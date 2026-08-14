OptimizeRx legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

OptimizeRx hat am 12.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,04 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,080 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat OptimizeRx 20,5 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 29,79 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 29,2 Millionen USD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at