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14.05.2026 06:31:29
OptimizeRx öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
OptimizeRx hat am 12.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,03 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei OptimizeRx ein EPS von -0,120 USD in den Büchern gestanden.
Umsatzseitig standen 19,8 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 9,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem OptimizeRx 21,9 Millionen USD erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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