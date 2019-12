Optimum ICD Holdings LLC expandiert in Georgias Obst-/Gemüsegeschäft und wird zu einem der größte Unternehmen im Südosten der USA

MIAMI und VIDALIA, Georgia, 11 Dezember 2019 /PRNewswire/ -- Optimum Agriculture (Optimum), ein führendes globales Agrarunternehmen, das sich auf Landerwerb und -verwaltung konzentriert, gab heute bekannt, dass Optimum ICD Holdings LLC 5.587 Hektar Landwirtschaftsfläche, Verarbeitungsanlagen und die Marke Generation Farms sowie andere Vermögenswerte in den Counties Tattnall und Toombs, Georgia, von Generation Farms, LLC, und seinen Tochtergesellschaften (Generation Farms) erworben hat. Die Bedingungen der Transaktion wurden nicht bekannt gegeben. Von nun an werden alle Produkte und betrieblichen Abläufe unter dem Namen Generation Farms geführt.

Generation Farms baut Zwiebeln, Wassermelonen und anderes Gemüse/Obst an, verpackt und versendet es über seine Betriebe in und um Vidalia, Georgia. Optimum plant, dies fortzusetzen, einschließlich der Belieferung vieler früherer Kunden von Generation Farms.

„Wir begrüßen das talentierte Team von Generation Farms in der Optimum-Familie. Diese Übernahme ist Teil eines langfristigen Plans zur Optimierung der operativen Effizienz durch Diversifizierung der Wetter- und Ernterisiken in allen Bundesstaaten", so Gaston Marquevich, CEO von Optimum Agriculture. „Unser kurzfristiges Ziel ist es, die Auslastung der Anlagen durch Steigerung der Produktion zu erhöhen und den Einzelhandel das ganze Jahr über mit Lebensmitteln zu versorgen."

Mit dieser Transaktion möchte Optimum ICD Holdings LLC ihre Geschäfte vertikal durch den Anbau, die Verpackung und den Versand frischer Produkte an einige der größten Einzelhändler in den USA integrieren. Nach der Übernahme von Generation Farms plant Optimum ICD Holdings LLC, ihre Produktionslinie zu erweitern und sich dabei auf Produkte wie Zwiebeln, Wassermelonen, Süßkartoffeln, grüne Bohnen, Kohl und Zuckermais zu konzentrieren.

Generation Farms ist ein Unternehmen mit Familienwerten im Kern, das früher der Familie Stanley mit drei Generationen landwirtschaftlicher Erfahrung gehörte, die bis ins Jahr 1964 zurückreicht. Dieses Erbe wird mit Optimums Erfolgsbilanz in der Landwirtschaft kombiniert, die auf die Nachbildung von Familienbetrieben zurückzuführen ist, die seit Jahrzehnten in ganz Lateinamerika beliebt sind.

Die Übernahmen von Generation Farms ist die dritte Akquisition von Optimum ICD Holdings LLC in den USA nach der Übernahme von El Maximo Ranch bzw. Island Pond. Weitere Informationen zu Generation Farms finden Sie auf www.generationfarms.com.

Kontakt: Soledad Cedro

scedro@somapr.com

www.somapr.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1043663/Optimum_Agriculture_Logo.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1043674/GenerationFarms_Logo.jpg