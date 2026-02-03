|
OptimumBank stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
OptimumBank hat am 02.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Es stand ein EPS von 0,21 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei OptimumBank noch ein Gewinn pro Aktie von 0,350 USD in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 14,36 Prozent auf 19,1 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 16,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 0,710 USD beziffert, während im Vorjahr 1,33 USD je Aktie in den Büchern standen.
Umsatzseitig wurden 71,07 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahr hatte OptimumBank 64,25 Millionen USD umgesetzt.
